Rostock

Die Ausbreitung des Coronavirus scheint sich in Mecklenburg-Vorpommern zu verlangsamen. Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock landesweit 77 neue Corona-Infektionen. Das waren zwei weniger als am Vortag (79) und zwölf weniger als am Freitag (89) der Vorwoche.

In der nach den neuen Kriterien veröffentlichten Corona-Ampel-Karte des Landes erscheint wegen der dort hohen Zahl an Neuinfektionen innerhalb einer Woche nur der Landkreis Nordwestmecklenburg gelb. Dort gilt somit weiterhin eine erweiterte Testpflicht für Ungeimpfte unter anderem für den Besuch beim Friseur, in Restaurants, im Kino oder im Fitnessstudio. In den Schulen muss Maske getragen werden.

Leitkriterium für die Berechnung der Ampelstufe ist fortan die sogenannte Hospitalisierung. Das ist die Zahl der Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. Der Wert lag am Freitag landesweit bei 1,1 und in allen Landkreisen im grünen Bereich. Hier gab es keine Veränderung gegenüber Donnerstag.

Weniger Patienten in Krankenhäusern

Die bislang wichtigere Corona-Inzidenz erreichte am Freitag den Wert von 32,3. Am Vortag hatte sie bei 33,6 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gelegen. Diese Inzidenz gilt nun wie die Auslastung der Intensivbetten nur noch als sekundäres Gewichtungskriterium für die Corona-Ampel. Bei den Ungeimpften beträgt der Wert 65,6, bei den Geimpften 10,1.

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern des Landes ist laut Lagus leicht gestiegen: Am Freitag wurden 36 Covid-Patienten stationär behandelt – einer mehr als am Vortag. Die höchste Hospitalisierungs-Inzidenz hat weiterhin Schwerin mit 5,2, die niedrigste der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 0,0.

14 Menschen lagen am Freitag auf einer Intensivstation, einer weniger als am Tag zuvor. Derzeit gelten 1118 Menschen im Land als infiziert, ein Minus von fünf im Vergleich zum Donnerstag. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde nicht gemeldet, sodass die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen seit Beginn der Pandemie bei 1195 verharrte.

Von OZ