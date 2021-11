Corona in MV am Freitag: Erstmals über 1000 neue Fälle

Rostock

Mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag – das gab es noch nie in Mecklenburg-Vorpommern. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Freitag 1004 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert– am Vortag waren es 807, am Mittwoch 927.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt damit weiter deutlich um 26,3 auf 264 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Die Warnstufe in der Corona-Ampel des Landes zeigt bei diesem Kriterium weiter auf Rot (hohes Infektionsgeschehen), orange ist nur noch Norwestmecklenburg.

Seenplatte: 205 Ansteckungen

Die meisten Neuinfektionen wurden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gezählt: 205. Die Inzidenz stieg in der Region damit um 37,5 auf 280. Die höchste Siebe-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen weist mit 39,4 aber weiterhin der Kreis Vorpommern-Rügen auf, dort wurden 169 weitere Fälle erfasst. 180 Ansteckungen registrierte der Landkreis Vorpommern-Greifswald, 113 der Landkreis Rostock und 100 die Hansestadt Rostock.

In Rostock und Umgebung sind zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beträgt jetzt landesweit 1294.

Wieder mehr Corona-Patienten in den Kliniken

Mit 271 Corona-Patienten, die derzeit in einer Klinik behandelt werden müssen, steigt diese Zahl noch einmal um 20 im Vergleich zum Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz – Haupt-Kriterium in der Bewertung der Corona-Lage im Land – sank jedoch landesweit auf 5,5 Krankenhausfälle je 100 000 Einwohner in einer Woche und bleibt damit in der Warnstufe Gelb (niedriges Infektionsgeschehen). Am höchsten ist der Wert in den Kreisen Ludwigslust-Parchim (9,4), Vorpommern-Rügen (8,0) und Mecklenburgische Seenplatte (7,8), am niedrigsten in Vorpommern-Greifswald (1,3).

Von den Patienten müssen aktuell 66 auf einer Intensivstation betreut werden, vier mehr als am Donnerstag. Die ITS-Auslastung durch Corona-Infizierte steigt um 0,6 auf 10,9 Prozent. Der Wert dieses Kriteriums liegt landesweit weiterhin in der Warnstufe Orange.

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte ist die Auslastung derzeit am höchsten: 17,6 Prozent bedeutet Warnstufe Rot.

Seenplatte bleibt auf Warnstufe Rot

Nach Gewichtung aller Kriterien befindet sich MV derzeit weiter in der Warnstufe Orange. Drei Regionen sind ebenfalls Orange: die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen, und Ludwigslust-Parchim. Die Mecklenburgische Seenplatte bleibt auf Rot.

Vollständig geimpft sind in Mecklenburg-Vorpommern 66,2 Prozent der Bevölkerung. Eine Impfung haben 68,1 Prozent. Die Quote der Auffrischungsimpfungen liegt lediglich bei 5,8 Prozent.

Von OZ/jps