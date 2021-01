Rostock

Weiter sinkende Fallzahlen: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) aus Rostock hat am Freitag 286 Corona-Neuinfektionen registriert. Am gleichen Tag vor einer Woche waren es noch 376 gewesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) im Land sinkt leicht um 2,1 auf 105,8.

Elf weitere Menschen, die positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden waren, haben nicht überlebt. Je drei stammen aus den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald, die anderen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und dem Landkreis Rostock. Die Zahl der Corona-Todesopfer in MV steigt damit auf 355.

Inzidenz in Vorpommern-Greifswald steigt wieder

Die meisten neuen Infektionen verzeichnet einmal mehr der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Hier wurden 91 Ansteckungen gezählt. Die Inzidenz klettert wieder über die 200er-Marke und liegt jetzt bei 200,7. Auch an der Seenplatte haben sich viele Menschen infiziert: Aus dieser Region wurden 57 neue Fälle gemeldet ( Inzidenz 165,8).

Im Landkreis Meckenburgische Seenplatte gelten bereits seit Tagen verschärfte Corona-Regeln, ab Montag (25.1.) werden nun auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald Kitas und Schulen mit wenigen Ausnahmen geschlossen, zudem gelten unter anderem Ausgangssperren und die 15-Kilometer-Beschränkung.

Wie der Landkreis mit der dritthöchsten Inzidenz im Land, Ludwigslust-Parchim, reagiert, war am Freitagnachmittag noch unklar. Hier gab es 33 neue Corona-Infektionen, die Inzidenz liegt bei 141,2. Der Landrat will am Freitagabend oder Sonnabend entscheiden, ob ab Montag hier ebenfalls die strengeren Regeln in Kraft treten.

MV im bundesdeutschen Vergleich im Mittelfeld bei der Inzidenz

Die weiteren Neuinfektionen verteilen sich wie folgt: Vorpommern-Rügen 34, Landkreis Rostock 25, Nordwestmecklenburg 20, Rostock und Schwerin je 13. Wie hoch die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV ist, erfahren Sie hier.

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind seit Donnerstag 205 Menschen von ihrer Infektion genesen. Demnach wären aktuell 3619 Personen im Land infiziert, 70 mehr als am Vortag. Die Zahl derer, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist unverändert und beträgt 383. 83 der Kranken müssen auf einer Intensivstation betreut werden (-5).

Aktuell gibt es nach den Daten des RKI sieben Bundesländer, die eine niedrigere Inzidenz als MV aufweisen. Im Durchschnitt beträgt der Wert 115,3. Am höchsten ist er mit 218,4 aktuell in Thüringen.

