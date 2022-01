Rostock

Mit fast 3000 Neuinfektionen sind am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern erneut deutlich mehr Fälle registriert worden als am gleichen Tag der Vorwoche. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) zählte 2937 Ansteckungen – am 21. Januar waren es 2403. Damit sind in dieser Woche bereits jetzt mehr positive Tests bekannt geworden als in allen Vorwochen. Der Wochenwert liegt bei 14 578.

Durch die hohen Infektionszahlen steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Ansteckungen weiter an – um 31 auf 1042 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. In mehreren Landesteilen liegen die Werte darüber, etwa in Schwerin und den Kreisen Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 28.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1042,0

1042,0 Hospitalisierungs-Inzidenz: 5,8

5,8 ITS-Auslastung: 11,1 %

11,1 % Einmal geimpft: 73,5 %

73,5 % Vollständig geimpft: 72,3 %

72,3 % Geboostert: 50,1 %

50,1 % Neue Fälle: 2937

2937 Derzeit infiziert: rund 28 697 (+1767)

rund 28 697 (+1767) Im Krankenhaus: 259 (+10)

259 (+10) Auf einer Intensivstation: 68 (+3)

68 (+3) An oder mit Corona verstorben: 1631 (+/-0)

Besonders viele Fälle zählten die Kreise Rostock (495), Vorpommern-Greifswald (484) und Mecklenburgische Seenplatte (452). Auch Ludwigslust-Parchim hat mit 434 Ansteckungen vergleichsweise hohe Zahlen an das Lagus übermittelt. In Nordwestmecklenburg gab es 337 positive Tests auf Sars-Cov-2, in Vorpommern-Rügen (249) sowie den beiden Städten Schwerin (232) und Rostock (254) waren es deutlich weniger.

Hospitalisierungsrate in MV weiter unter 6 – Warnstufe Gelb

Obwohl die Hospitalisierungsrate im Land sinkt, steigt die Belastung durch Covid-Patienten in den Kliniken. Die Zahl der Infizierten, die je 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche neu ins Krankenhaus aufgenommen werden muss, hat sich im Vergleich zum Donnerstag von 5,9 auf 5,8 verringert. Sie liegt damit weiter unter dem Grenzwert von 6, was aktuell zu einer Einordnung des Landes in der Corona-Warnstufe Gelb führt.

Nachdem der Wert allerdings am Mittwoch drei Tage lang oberhalb von 6 lag, gilt seit Freitag in MV die Corona-Ampelstufe Orange. In Landkreisen und kreisfreien Städten, die in der Warnstufe Rot sind, gelten die Regeln und Maßnahmen dieser höheren Warnstufe. Rot waren am Freitag die Stadt und der Landkreis Rostock.

Mehr Menschen mit Covid in den Kliniken

Dem Lagus zufolge müssen wieder mehr Menschen mit Covid in den Kliniken betreut werden. Die Zahl steigt um zehn auf 259. Von den Betroffenen werden 68 (plus 3) auf einer Intensivstation (ITS) versorgt. Die ITS-Auslastung durch Corona-Infizierte klettert um 0,6 auf 11,1 Prozent. Besonders hoch ist sie in Rostock und dem Landkreis Rostock mit jeweils 15,4 Prozent.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deutlich angestiegen ist erneut auch die Anzahl der Personen, die derzeit mit Corona infiziert ist. Landesweit wird der Wert auf 28 697 geschätzt. Das sind 1767 mehr als am Donnerstag.

Mehr als die Hälfte der Menschen in MV haben Booster-Impfung

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind am Freitag nicht gemeldet worden. Die Zahl der Todesopfer liegt damit unverändert bei 1631.

Laut RKI haben bis Freitag 73,5 Prozent der Menschen im Nordosten mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten 72,3 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben demnach 50,1 Prozent bekommen.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 28.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater/Museen: 2G plus

2G plus Bibliotheken: 2G plus

2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG, MSE: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG, MSE: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG, MSE: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG, MSE: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/rb