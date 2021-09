Tagesreport - Corona in MV am Freitag: In mehreren Regionen sinkt die Inzidenz

In Mecklenburg-Vorpommern sind 89 neue Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt worden. Das geht aus dem aktuellen Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Freitag hervor. Während die Inzidenz bei den Geimpften sinkt, steigt der Wert bei den Ungeimpften.