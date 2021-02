Corona in MV am Freitag: In sechs Regionen liegt die Inzidenz über der kritischen Marke

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern ist binnen 24 Stunden die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen um 185 auf insgesamt 24 313 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Freitag (Stand: 16 Uhr) mit. Das sind 13 weniger als am Freitag vor einer Woche. Es gab 9 weitere Corona-Todesfälle. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 736 in MV.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, liegt landesweit bei 61,0 und damit 6,3 Punkte niedriger als am Freitag der Vorwoche. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist weiterhin der Landkreis Vorpommern-Greifswald aus mit 111,2 Der Trend im ehemaligen Hochrisikogebiet geht aber seit mehreren Tagen abwärts. Im Landkreis Rostock dagegen bleibt die Situation angespannt, ihr stieg die Inzidenz innerhalb weniger Tage deutlich an, aktuell liegt sie bei 74,1. Die erst seit Mittwoch geltende Präsenzpflicht für Grundschüler und die 5. und 6. Klassen wurde wieder aufgehoben.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte indes liegt mit einer Inzidenz von 52,7 nur noch knapp über der kritischen Marke von 50.

Aktuell sind in MV nach Lagus-Angaben 2309 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Von ihnen werden 256 in Krankenhäusern behandelt, 43 auf Intensivstationen.

Von OZ