Corona in MV am Freitag: Inzidenz der Neuinfektionen steigt auf fast 740

Rostock

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern verharrt auf einem hohen Niveau. Am Freitag wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 2424 Ansteckungen mit Sars-Cov-2 gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 1125 Fälle. In den vergangenen vier Tagen wurden damit im Land fast 10 000 Menschen positiv auf das Virus getestet.

Die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen steigt erneut sprunghaft an: um 76,3 auf 737,7 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Die Inzidenz im Kreis Nordwestmecklenburg klettert sogar auf 1195,8, in Schwerin steigt der Wert auf 944,5, im Kreis Ludwigslust-Parchim liegt er bei 893,6. Einzig der Kreis Vorpommern-Rügen hat noch eine Inzidenz unter 600.

Stadt Rostock hat die meisten Neuinfektionen

Die Hansestadt Rostock registrierte am Freitag mit 389 die meisten neuen Fälle, in Nordwestmecklenburg waren es 371, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte 366. Die Landeshauptstadt Schwerin verzeichnete 300 Ansteckungen, etwas weniger waren es im Kreis Ludwigslust-Parchim (291). Im Kreis Rostock haben sich 278 Menschen infiziert. Die geringste Zahl an Neuinfektionen hatte der Kreis Vorpommern-Rügen (198).

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 21.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 737,7

737,7 Hospitalisierungs-Inzidenz: 5,9

5,9 ITS-Auslastung: 12,2 %

12,2 % Einmal geimpft: 73,2 %

73,2 % Vollständig geimpft: 71,8 %

71,8 % Geboostert: 47,3 %

47,3 % Neue Fälle: 2424

2424 Derzeit infiziert: rund 18 914 (+1497)

rund 18 914 (+1497) Im Krankenhaus: 257 (+10)

257 (+10) Auf einer Intensivstation: 76 (+/-0)

76 (+/-0) An oder mit Corona verstorben: 1607 (+4)

Die Pandemie hat zudem vier weitere Todesopfer gefordert: Drei Menschen aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald starben im Zusammenhang mit der Virusinfektion, außerdem eine Person aus dem Kreis Vorpommern-Rügen. Seit dem Ausbruch von Sars-Cov-2 in MV gibt es 1607 registrierte Todesfälle.

Mehr Covid-Patienten in den Kliniken – aber nicht auf den ITS

Die Auslastung auf den Intensivstationen sowie die Hospitalisierungsrate haben sich gegenüber dem Vortag nicht verändert. Derzeit belegen Covid-Patienten in MV 12,2 Prozent aller Intensivbetten. In Rostock und dem Kreis Rostock sowie den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sind es besonders viele. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche neu in einer Klinik eingewiesen werden müssen, liegt weiterhin bei 5,9 und damit unter dem Grenzwert von 6,0. Das Land befindet sich somit unverändert in der Warnstufe Gelb.

Aktuell sind im Land 18 914 Menschen im Land mit Corona infiziert. Das sind 1497 mehr als am Donnerstag und so viele wie noch nie. Durch die Vielzahl an Ansteckungen steigt auch die Zahl der Patienten in den Kliniken: um zehn auf 257. Von diesen Personen müssen unverändert 76 mit schwerem Verlauf auf einer Intensivstation betreut werden.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 21.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/rb