Rostock

Das Coronavirus breitet sich in MV weiter aus: In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag 379 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das sind etwas weniger als im gleichen Tag der Vorwoche, als 400 Ansteckungen gezählt worden, aber gleichzeitig ist es der zweithöchste Wert in der aktuellen Woche. Am Dienstag hatte es 433 Fälle gegeben.

Erneut sind 14 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Nachdem bereits am Donnerstag neun Tote aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim übermittelt wurden, sind es am Freitag weitere fünf Menschen. Im Kreis Vorpommern-Greifswald starben drei Personen, in Vorpommern-Rügen zwei sowie in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg und Rostock sowie in der Stadt Schwerin je eine. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie liegt jetzt bei 296.

Die neuen Infektionen verteilen sich auf alle Regionen im Land: Besonders viele positive Tests auf Sars-Cov-2 gab es in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (91), Ludwigslust-Parchim (80) und Mecklenburgische Seenplatte (77). Vergleichsweise gering ist dagegen die Ausbreitung in den Kreisen Vorpommern-Rügen (45), Rostock (32), Nordwestmecklenburg (22) sowie den Städten Rostock (19) und Schwerin (13).

Die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen) in MV ändert sich nur unwesentlich und liegt jetzt bei 116 (-1,8). Bemerkenswert ist allerdings die Veränderung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Im Vergleich zu Donnerstag sinkt die Inzidenz in dem Hochrisikogebiet um fast 22 von 223,6 auf 201,9. Damit liegt die Region nur noch knapp über der 200er-Marke, die drastische Verschärfungen der Corona-Regeln für die Bürger dort nach sich zieht. Alle aktuellen Werte gibt es hier: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen von MV

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind derzeit 3707 Personen in MV infiziert, 106 mehr als am Vortag. 355 von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden (-4), 93 auf einer Intensivstation (+1). Insgesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern seit März 2020 16.373 Einwohner positiv auf das Virus getestet.

Von OZ