Tagesreport - Corona in MV am Freitag: Land weiter in Warnstufe Gelb – zwölf Menschen gestorben

In Mecklenburg-Vorpommern sind den vierten Tag in Folge mehr als 1000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gezählt worden. Wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Freitag weiter hervorgeht, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Ansteckungen auf über 430. Im entscheidenden Kriterium bleibt das Land aber unter einem wichtigen Grenzwert.