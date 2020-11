Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Donnerstagnachmittag drei Menschen gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Pandemie-Lage des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die Toten werden den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald sowie der Hansestadt Rostock zugeordnet.

Zudem sind innerhalb von 24 Stunden 132 Menschen positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Das sind deutlich weniger als am Vortag. Die meisten Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (33) und Mecklenburgische Seenplatte (32). Die übrigen Ansteckungen verteilen sich auf die Landkreise Ludwigslust-Parchim (19) und Nordwestmecklenburg (14), die Hansestadt Rostock zählte 14 neue Fälle, die Landkreise Vorpommern-Rügen und Rostock acht beziehungsweise sechs und die Stadt Schwerin ebenfalls sechs.

Vier Corona-Risikogebiete in MV

Vier Regionen in MV sind derzeit Corona-Risikogebiete mit einem Inzidenzwert von mehr als 50 Fällen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen: Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Für ganz MV liegt der Wert bei 46,3 – und damit etwas geringer als am Donnerstag.

Mehr dazu: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind im Land derzeit 1489 Menschen mit Corona infiziert. 116 von ihnen müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden (+2), 31 davon auf einer Intensivstation (+4).

Im bundesweiten Vergleich ist Mecklenburg-Vorpommern unverändert das Land mit den wenigsten Corona-Fällen je Einwohner. Die 7-Tages-Inzidenz liegt durchschnittlich bei 136,5, in Sachsen sogar bei über 200.

Von Robert Berlin