Rostock

Das Corona-Virus verbreitet sich in Mecklenburg-Vorpommern immer schneller: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Freitagnachmittag 67 neue Ansteckungen gemeldet – das sind fast dreimal so viele wie am Freitag der Vorwoche (23). Auch die Inzidenz klettert weiter – von 13,7 auf 16,4 (+2,7) Fälle je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Immerhin: Neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Virus nicht registriert. Die Zahl stagniert bei 1183. Auch die Belastung in den Kliniken ist gering: Am Freitag habe es laut Lagus-Bericht zwar geschätzt 382 Infizierte im Land gegeben – ein Plus von 42 gegenüber dem Vortag –, aber nur fünf von ihnen (-1) mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, keiner der Patienten auf einer Intensivstation.

Vor allem der Westen von MV betroffen

Die am Freitag gemeldeten Ansteckungen verteilen sich vor allem auf die Hansestadt Rostock (22 Fälle) und den Landkreis Ludwigslust-Parchim (18). Die übrigen Infektionen werden dem Landkreis Rostock und Schwerin (je 7), Mecklenburgische Seenplatte (5), Nordwestmecklenburg (4), Vorpommern-Greifswald (3) und Vorpommern-Rügen (1) zugeordnet.

Auffällig ist: Die westlichen Landesteile hatten in den vergangenen sieben Tagen vergleichsweise viele Neuinfektionen: die Kreise Ludwiglust-Parchim, Schwerin, Nordwestmecklenburg sowie die Hansestadt Rostock haben jeweils eine Inzidenz von über 20, in Ludwigslust-Parchim liegt sie mit 33,5 am höchsten. Dagegen weisen die beiden Vorpommern-Kreise und die Seenplatte einen Wert von unter zehn auf. Am schwächsten ist die Ausbreitung derzeit im Kreis Mecklenburgische Seenplatte.

Von OZ/rb