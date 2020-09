Rostock

Zum dritten Mal in dieser Woche gibt es in Mecklenburg-Vorpommern eine zweistellige Zahl an neuen Corona-Infektionen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Mittwoch bekannt gab, sind 16 neue Fälle bestätigt worden. Diese verteilen sich demnach auf sechs Regionen: Landkreis Ludwigslust-Parchim (5), Landkreis Nordwestmecklenburg (4), Landkreis Mecklenburigsche Seenplatte (3), Landkreis Vorpommern-Rügen (2) und Landkreis Rostock sowie Hansestadt Rostock (je 1). Einzig in Schwerin und im Landkreis Vorpommern Greifswald hat es seit Dienstag keine weiteren Corona-Infektionen gegeben.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg bleibt damit im Fokus des Corona-Geschehens. Hier wurden in den vergangenen sieben Tagen 23 Covid-19-Ansteckungen gezählt. Die Sieben-Tages-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner) beträgt jetzt 14,7. Viele der Fälle in der Region gehen auf eine Veranstaltung in Neukloster zurück. Nach Angaben von Landkreissprecher Christoph Wohlleben können die vier neuen Infektionen in Nordwestmecklenburg allerdings nicht diesem Event zugeordnet werden.

Die Region mit der zweithöchsten Inzidenz ist aktuell der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 4,2. Ab einem Wert von zehn ist die Corona-Ampel auf der mittleren Stufe (gelb). Eine Inzidenz von 50 oder mehr gilt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) als kritischer Wert, bei dem die Politik strenge Maßnahmen ergreifen sollte.

Die Gesamtzahl der Infektionen im Land erhöht sich auf 1196. Schätzungen zufolge sind davon 1065 Menschen bereits wieder genesen – sechs mehr als am Dienstag. Bei der Anzahl der Personen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen oder mussten (144, davon 23 auf einer Intensivstation), sowie der an oder mit Corona Verstorbenen gibt es keine Veränderungen.

