Tagesreport - Corona in MV am Mittwoch: 85 Neuinfektionen – viele davon in Vorpommern-Greifswald

Besonders in Vorpommern breitet sich das Coronavirus derzeit aus. Das wird im Tagesreport des Landesgesundheitsamtes vom Mittwoch deutlich. Die Lage ist im gesamten Land allerdings weiter unter Kontrolle.