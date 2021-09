Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 94 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Zuletzt haben sich binnen einer Woche je 100 000 Einwohner 36,2 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch berichtete. Das bedeutet ein Minus von 1,5 gegenüber dem Vortag. Vor einer Woche hatte das Lagus eine Sieben-Tage-Inzidenz von 38,4 und 130 Neuinfektionen vermeldet. Unter den Ungeimpften ist die Inzidenz aktuell mit 75,1 mehr als sieben mal so hoch wie bei den Geimpften (9,9).

Die Corona-Warnampel steht laut Lagus weiter für den Großteil des Landes auf Grün. Lediglich der Landkreis Nordwestmecklenburg und der Landkreis Vorpommern-Greifswald werden gelb eingestuft, hier liegen die Inzidenzen bei 61,4 beziehungsweise 53. Vorpommern-Rügen liegt knapp unter der 50er-Marke mit jetzt 49,7. Am niedrigsten ist der Wert mit 19,4 im Kreis Mecklenburgische Seenplatte.

Neues Leitkriterium in MV ab Donnerstag

Ab Donnerstag allerdings hat die Inzidenz, also die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner, als wichtigstes Kriterium für Schutzmaßnahmen in MV ausgedient. Die Zahl schwerer Fälle ist künftig für die Corona-Warnampel entscheidend. Leitkriterium ist künftig die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten, also die Zahl der Corona-Patienten, die binnen einer Woche in Kliniken behandelt wurden und werden.

Die Neuinfektionen vom Mittwoch verteilen sich auf alle Regionen im Land: Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald zählten mit 25 beziehungsweise 22 Fällen vergleichbar viele Ansteckungen, Nordwestmecklenburg registrierte 14 Infektionen, die Hansestadt Rostock elf. Weniger positive Tests auf Sars-Cov-2 gab es in den Kreisen Ludwigslust-Parchim (9), Rostock (7) und Mecklenburgische Seenplatte sowie der Stadt Schwerin (je 3).

33 Corona-Patienten landesweit in Kliniken

Derzeit gelten 1137 Menschen als infiziert, 16 mehr als am Dienstag. 33 Corona-Patienten wurden Stand Mittwoch stationär behandelt. Das sind sechs mehr als am Vortag und entspricht einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz der stationären Corona-Patienten von eins. Erst ab einem Wert größer als acht springt die Warnampel in einer Region nach dem neuen Ampel-System auf gelb, dann können zusätzliche Schutzmaßnahmen angeordnet werden.

Die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen seit Beginn der Pandemie blieb bei 1195. Insgesamt haben sich in Mecklenburg-Vorpommern bislang 47 626 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, 45 294 gelten als genesen.

Den Angaben zufolge sind bislang 64,5 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal und 60,9 Prozent im Land vollständig gegen das Coronavirus geimpft worden.

Von OZ