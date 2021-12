Rostock

Die Corona-Hospitalisierungsrate in Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge den Grenzwert 9 überschritten. Damit gelten im gesamten Land nach Weihnachten die Corona-Regeln der Warnstufe Rot. Zuvor wurde das Land in der Warnstufe Orange gelistet, wodurch die beiden Kreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie die Stadt Schwerin mehr Freiheiten zulassen konnten als Regionen mit stärkerem Infektionsgeschehen.

Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner neu ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen. Dieser Wert wurde als Leit-Kriterium für die Regeln in der Pandemie festgelegt, um eine Überlastung der Kliniken zu verhindern. Laut dem Bericht vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) lag er am Mittwoch bei 11,1. Das ist gegenüber dem Vortag ein Plus von 0,4.

Das gilt bei Corona-Warnstufe Rot

Bisher gelten bereits in Rostock sowie den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte die verschärften Regeln, ab dem 27. Dezember heißt es dann im ganzen Land: Kultur und Freizeiteinrichtungen sind dicht.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 22.12.2021) 7-Tage-Inzidenz: 394,2

394,2 Hospitalisierungs-Inzidenz: 11,1

11,1 ITS-Auslastung: 97 %

97 % Vollständig geimpft: 68,9 %

68,9 % Einmal geimpft: 71,8 %

71,8 % Geboostert: 30,7 %

30,7 % Neue Fälle: 1252

1252 Derzeit infiziert: rund 13 405 (-184)

rund 13 405 (-184) Im Krankenhaus: 424 (+2)

424 (+2) Auf einer Intensivstation: 97 (-1)

97 (-1) An oder mit Corona verstorben: 1439 (+3)

Konkret gilt das für Kinos, Theater, Konzerthäuser, die Innenbereiche von Ausstellungen und Museen, Chöre, Ensembles, Freizeitparks, Zirkusse, die Innenbereiche von Zoos und Tierparks, Volksfeste, Weihnachtsmärkte, Indoorspielplätze, Schwimm- und Spaßbäder, Tanzschulen, Spielhallen und Soziokulturelle Zentren. Ausnahmen unter 2G plus-Regeln (geimpft oder genesen plus Test) sind: Fitnessstudios, Kinder- und Jugendsport, vereinsbasierte Angebote in Gruppen sowie geschlossene Schwimmkurse.

Zwei Kreise mit Inzidenz der Neuinfektionen über 500

Das Lagus meldete am Mittwoch 1252 neue Infektionen – das waren etwas weniger als vor einer Woche, als 1417 Fälle gezählt wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen liegt in MV bei 394,2 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche – ein Plus von 5,9 gegenüber dem Vortag. Auffallend schnell verbreitet sich das Virus aktuell in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Hier liegen die Inzidenz-Werte jeweils über 500. In Schwerin und Ludwigslust-Parchim wurden gemessen an der Bevölkerungszahl in den vergangenen sieben Tagen deutlich weniger Infektionen bekannt als im Landesdurchschnitt.

Besonders viele Ansteckungen gab es in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte (349) und Vorpommern-Greifswald (303). Dreistellige Werte verzeichneten auch die Stadt Rostock (126) sowie die Kreise Rostock (168) und Vorpommern-Rügen (145). Deutlicher weniger Infektionen registrierten Nordwestmecklenburg (78), Ludwigslust-Parchim (61) und Schwerin (22).

Situation in Krankenhäusern weiter kritisch

Die Lage in den Kliniken des Landes bleibt äußerst angespannt. Die Auslastung der für Covid-Patienten vorgesehenen Intensivbetten beträgt landesweit 97 Prozent und geht damit gegenüber Dienstag nur um einen Prozent zurück. Dramatisch ist die Lage im Kreis Mecklenburgische Seenplatte: Hier wird die Auslastung mit 180 Prozent angegeben. Das bedeutet, dass das Kontingent an ITS-Betten für Covid-Patienten bereits um 80 Prozent erhöht wurde – und alle diese Betten belegt sind.

Aktuell sind 13 450 Menschen in MV mit dem Virus infiziert, das sind 171 weniger als am Vortag. Von ihnen befinden sich 424 Corona-Infizierte zur Behandlung in einem Krankenhaus des Landes – zwei mehr als am Dienstag. 97 von ihnen werden auf einer Intensivstation betreut (minus 1). Drei weitere Menschen haben dem Lagus-Report zufolge eine Corona-Infektion nicht überlebt: zwei aus dem Kreis Vorpommern-Rügen und einer aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald. Insgesamt sind damit in MV bislang 1439 Personen an oder mit dem Virus gestorben.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 22.12.2021): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Weihnachtsmärkte: HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G

HRO, MSE, SN, LRO, VR, VG: geschlossen; NWM, LUP: 2G Kinos/Theater: 2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen

2G plus; MSE, HRO, LRO, VR, VG: geschlossen Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen

2G plus; HRO: geschlossen Schwimmbäder: 2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine)

2G plus; HRO, LRO, MSE, VR, VG: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine) Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: 2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen

2G plus, HRO, LRO, VR, MSE, VG: geschlossen Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; Geboosterte sind nach 14 Tagen von Testpflicht ausgenommen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

