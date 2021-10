Corona in MV am Mittwoch: Fast 250 neue Fälle – Inzidenz klettert weiter

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an als in den vergangenen Wochen. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 247 Neuinfektionen. Das sind 44 mehr als vor einer Woche.

Zudem ist im Landkreis Rostock eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie im März 2019 steigt damit auf 1221.

Inzidenz der Neuinfektionen in Rostock bei fast 90

Die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen steigt um 4 auf 65,4 Fälle je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am höchsten ist der Wert derzeit im Rostock: Die Inzidenz wird hier mit 87,5 angegeben. Vergleichsweise hoch sind die Zahlen auch in den Kreisen Rostock (76,5) und Ludwigslust-Parchim (79,3). Die einzige Region mit einer Inzidenz unter 50 ist derzeit der Kreis Mecklenburgische Seenplatte (43).

Die meisten Neuinfektionen hatte die Stadt Rostock mit 51, gefolgt von den Kreisen Vorpommern-Rügen (42), Nordwestmecklenburg (37) und Ludwigslust-Parchim (37). Die weiteren Ansteckungen verteilen sich auf die Kreise Vorpommern-Greifswald (26), Mecklenburgische Seenplatte (23), Rostock (23) sowie die Stadt Schwerin (8).

Sieben von acht Regionen gelb eingestuft

Leicht gesunken um jeweils 0,2 sind die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten (1,9) und die Auslastung der Intensivstationen (3,2 Prozent). Beide Werte befinden sich landesweit und in allen Regionen des Landes im grünen Bereich. Durch die zum Teil hohen Zahlen bei den Neuinfektionen sind jedoch sieben von acht Landkreisen und kreisfreien Städten nach der Gewichtung aller Kriterien in der Warnstufe gelb gelistet. Nur der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte befindet sich in Stufe 1 (grün).

Derzeit befinden sich in MV 62 Menschen mit einem Corona-Infekt in einer Klinik. Das sind drei mehr als am Vortag. Von ihnen müssen 19 (-1) Personen auf einer Intensivstation betreut werden.

Von OZ/rb