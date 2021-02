Rostock

310 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in MV gemeldet – 63 Fälle mehr als am Mittwoch zuvor. Seit Dienstag sind zudem 26 Menschen im Land mit oder an einer Corona-Erkrankung gestorben. Das ist die höchste Zahl an Meldungen innerhalb eines Tages bisher.

Die meisten Todesfälle (11) im Zusammenhang mit der Pandemie wurden am Mittwoch im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Sechs Menschen sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestorben, fünf an der Mecklenburgischen Seenplatte. Drei Todesfälle wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen registriert, einer in der Landeshauptstadt Schwerin. Insgesamt gibt es nun 506 Corona-Todesfälle in MV.

Hier gab es die meisten Ansteckungen

Die meisten neuen Ansteckungen (95) sind am Mittwoch im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgetreten. Es folgen die Landkreise Ludwigslust-Parchim mit 55 und die Mecklenburgische Seenplatte mit 37 Fällen. 32 Fälle wurden aus dem Landkreis Rostock gemeldet, 27 aus Schwerin. 26 neue Corona-Infektionen sind seit Dienstag im Landkreis Vorpommern-Rügen aufgetreten, 23 im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die wenigsten Fälle gab es erneut in der Hansestadt Rostock (15).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in MV laut Lagus-Bericht aktuell bei 85,7. Damit ist sie leicht angestiegen (+4,9). Schätzungen zufolge sind aktuell 3047 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, acht mehr als einen Tag zuvor.

385 der Menschen, die in MV an Covid-19 erkrankt sind, werden aktuell im Krankenhaus behandelt, elf mehr im Vergleich zum Vortag. 75 dieser liegen auf einer Intensivstation.

