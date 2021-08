Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Fälle weiter an: Am Mittwoch vermeldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 41 neue Infektionen. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es noch 22 Infektionen gewesen. Angestiegen ist auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: Zwei Menschen im Landkreis Rostock starben, nachdem sie zuvor positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden. 

Die landesweite Inzidenz steigt um 1,5 auf jetzt 12,1. Trotzdem liegt MV im bundesweiten Vergleich noch deutlich unter dem Durchschnittswert von 18,5 (RKI-Zahlen vom Vortag). Innerhalb des Landes verzeichnet die Stadt Rostock den größten Zuwachs (+4,3 auf 12,9). Auch an der Seenplatte, in den Kreisen Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg steigen die Werte.

In Rostock die meisten Neuinfektionen

Die meisten neuen Fälle gab es in der Hansestadt Rostock (10) sowie den Kreisen Ludwigslust-Parchim (8) und Mecklenburgische Seenplatte (7). Auch in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen (je 5), im Landkreis Rostock (3), Nordwestmecklenburg (2) und Schwerin verbreitete sich das Virus.

Derzeit gelten 303 Menschen im Land als infiziert, das sind 27 mehr als am Dienstag. Neun Personen sind so schwer erkrankt, dass sie in einer Klinik behandelt werden (-1). Ein Intensivbett ist derzeit nicht mehr durch einen Corona-Patienten belegt, am Dienstag lag diese Zahl bei eins.

Insgesamt gab es jetzt 1182 Todesopfer bei 44 458 nachgewiesenen Infektionen.

Von OZ/rb