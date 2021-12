In Mecklenburg-Vorpommern haben sich erneut deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt als in der Vorwoche. Am Mittwoch zählte das Landesgesundheitsamt 1539 Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt sprunghaft an, auch die Auslastung in den Krankenhäusern nimmt zu. Die Hospitalisierungsrate entwickelt sich jedoch gegenläufig.