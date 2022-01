Rostock

Die Flut an Corona-Neuinfektionen ebbt nicht ab: Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales 2505 Ansteckungen in Mecklenburg-Vorpommern. Am Dienstag waren mit 2778 Fällen so viele registriert worden wie noch nie seit Pandemiebeginn.

Besonders viele Infektionen zählte Vorpommern-Greifswald (426), gefolgt von den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte (371), Nordwestmecklenburg (358) und Ludwigslust-Parchim (341). Dreistellige Fallzahlen gab es jedoch ebenso in den Kreisen Rostock (286) und Vorpommern-Rügen (268) sowie in Schwerin (246) und Rostock (209).

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen so hoch wie nie

Innerhalb der vergangenen sieben Tage sind damit je 100 000 Einwohner 608,4 Infektionen aufgetreten – das ist ein neues Allzeithoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gegenüber dem Vortag um 74,7. Innerhalb des Landes hat der Kreis Nordwestmecklenburg den höchsten Wert und liegt jetzt bei 997. Das bedeutet, dass in einer Woche fast jeder 100. Einwohner positiv auf Corona getestet wurde. In Ludwigslust-Parchim beträgt die Inzidenz 805,8, die beiden Vorpommern-Kreise haben mit Werten knapp unter 500 die geringsten Inzidenzen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 19.01.2022) 7-Tage-Inzidenz: 608,4

608,4 Hospitalisierungs-Inzidenz: 5,7

5,7 ITS-Auslastung: 13 %

13 % Einmal geimpft: 73,1 %

73,1 % Vollständig geimpft: 71,5 %

71,5 % Geboostert: 45,8 %

45,8 % Neue Fälle: 2505

2505 Derzeit infiziert: rund 16 473 (+1215)

rund 16 473 (+1215) Im Krankenhaus: 242 (+8)

242 (+8) Auf einer Intensivstation: 81 (+3)

81 (+3) An oder mit Corona verstorben: 1599 (+7)

Aktuell sind 16 473 Menschen in MV mit Sars-Cov-2 infiziert. Auch dieser Wert ist so hoch wie nie. Gegenüber Dienstag nahm die Zahl um 1215 zu. Die Masse an Corona-Infektionen wirkt sich auf die Krankenhäuser aus: Die Auslastung der Intensivstationen durch Covid-Patienten steigt um 0,4 auf 13 Prozent. Derzeit werden 242 Infizierte (plus 8) in den Kliniken des Landes behandelt. 81 von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Betreuung – drei mehr als am Dienstag.

Sieben Personen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Von den Opfern stammen drei aus dem Kreis Vorpommern-Rügen, zwei aus Vorpommern-Greifswald und je einer aus den Kreisen Rostock und Ludwigslust-Parchim. Die Gesamtzahl der Corona-Toten seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 erhöht sich damit auf 1599.

MV weiter in Corona-Warnstufe Gelb

Leicht gestiegen ist auch die Hospitalisierungsrate. In den vergangenen sieben Tagen mussten je 100 000 Einwohner 5,7 Infizierte neu ins Krankenhaus eingewiesen werden – ein Plus von 0,2. Der Wert liegt damit weiter unter 6,0 und damit seit sieben Tagen in der Corona-Warnstufe Gelb. Warum die Regeln dennoch nicht gelockert werden, lesen Sie hier: Landesstufe für Corona-Regeln sinkt auf Gelb – aber vorerst keine Lockerungen in MV

In MV reicht der Hospitalisierungswert von 2,3 im Kreis Rostock (Warnstufe Grün) bis 10,2 im Kreis Vorpommern-Rügen (Warnstufe Rot). Nach Gewichtung der anderen beiden Kriterien – ITS-Auslastung und Neuinfektionen – befinden sich die Kreis Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald in der Warnstufe Rot, der Kreis Rostock in der Warnstufe Gelb und alle anderen Kreise sowie Kreisfreien Städte in der Warnstufe Orange.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 19.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/rb