Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat am Mittwoch erneut mehr als 200 Corona-Ansteckungen registriert. Wie die Behörde mitteilte, wurden 203 neue Infektionen gezählt. Das waren zwar 22 weniger als am Vortag, aber 56 mehr als am Mittwoch der vergangenen Woche. Vor Dienstag waren Tageswerte über 200 zuletzt im Mai dieses Jahres gemeldet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 56,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angegeben. Das sind 5,7 mehr als am Dienstag. Unter den Geimpften beträgt die Inzidenz 27,8, unter den Ungeimpften 86,6.

MV-Inzidenz unterdurchschnittlich – aber höher als in Schleswig-Holstein

Der Inzidenz-Wert liegt in MV damit noch immer deutlich unter dem Bundesschnitt: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete deutschlandweit eine Inzidenz von 65,4 – hier handelt es sich um die Daten vom Vortag. Nachbarland Schleswig-Holstein kommt demnach auf 25,5 und hat die niedrigste Inzidenz, am schnellsten verbreitet sich das Virus derzeit in Thüringen mit einer Inzidenz über 100.

Insgesamt sind den Angaben zufolge derzeit 1597 Menschen in MV nachweislich mit dem Virus infiziert – die Zahl stieg um 63. In den Kliniken wurden am Mittwoch 49 Covid-Patienten behandelt, einer mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen lagen 16 Erkrankte (unverändert).

Das Lagus meldete zudem zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion – beide aus dem Landkreis Rostock –, so dass die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten nun bei 1211 liegt.

Zwei Kreise in MV bei Inzidenz über 75

45 und damit die meisten Neuinfektionen wurden in der Hansestadt Rostock gemeldet. 36 Infektionen gab es im Kreis Ludwigslust-Parchim, 32 in Vorpommern-Greifswald. In Vorpommern-Rügen wurden 29 Ansteckungen registriert, im Kreis Rostock 22. Die weiteren Fälle verteilen sich auf die Kreise Nordwestmecklenburg (19) und Mecklenburgische Seenplatte (16) sowie die Landeshauptstadt Schwerin (4).

Der Landkreis Nordwestmecklenburg weist mit 77,2 weiterhin die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf. Ähnlich hoch ist der Wert im Kreis Rostock mit 75,1, am geringsten in der Region Mecklenburgischen Seenplatte mit 18,2.

Verschärfte Regeln treten in Ludwigslust-Parchim in Kraft

In der Stufenkarte nach risikogewichteten Kriterien sind nur noch kreisfreie Stadt Rostock sowie die Mecklenburgische Seenplatte im grünen Bereich. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hingegen, für den die Ampel den fünften Tag in Folge auf Gelb steht, gelten von Mittwoch an die erweiterten Testpflichten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung sei veröffentlicht worden, teilte die Kreisverwaltung mit. Vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter sieben Jahren sind von der Testpflicht befreit.

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert am Mittwoch 1,2, er ist um 0,2 gestiegen. Eine Höherstufung auf der Ampelkarte wird ab dem Wert 8,0 vorgenommen.

Bei der Auslastung der Intensivstationen gab es am Mittwoch keine Veränderung. Sie wird weiterhin mit 2,7 Prozent angegeben. Der Wert befindet sich in der grünen Ampelstufe, erst ab einer Auslastung von fünf Prozent folgt die Stufe orange.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Lagus 66,2 Prozent der Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns. 63,6 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz. Bei den Menschen über 60 Jahren liegt die Quote bei 84 Prozent. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass die Impfquote insgesamt etwas höher liegt, als in der Statistik ausgewiesen.

Von OZ