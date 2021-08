Rostock

Der Trend zeigt nach oben: In Mecklenburg-Vorpommern sind zum Wochenstart acht neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montagnachmittag mit. Vor einer Woche hatte es fünf Ansteckungen gegeben. Die landesweite Inzidenz steigt leicht an um 0,2 auf 8,4 Fälle je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Im bundesdeutschen Vergleich hat MV nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Vortag weiter eine vergleichsweise geringe Inzidenz. Der Schnitt beträgt 17,8. Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben eine Inzidenz zwischen 5,4 und 6,4, in Hamburg beträgt der Wert demnach 32,7.

Inzidenzen in den Regionen zwischen 4,5 und 14

Die neuen Fälle verteilen sich auf die Landkreise Rostock und Vorpommern-Rügen (je 2) sowie Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Vorpommern-Greifswald und die Hansestadt Rostock (je 1).

In den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte steigen die Inzidenzen leicht an, in Schwerin sinkt sie deutlich. Die Landeshauptstadt liegt jetzt wieder unter dem Wert von zehn. Die höchste Inzidenz hat aktuell der Kreis Nordwestmecklenburg mit 14, die niedrigste Vorpommern-Rügen mit 4,5.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion kamen nicht hinzu. Die Zahl stagniert bei 1180. Aktuell gelten dem Lagus-Bericht zufolge 206 Menschen im Land als infiziert – fünf mehr als am Sonntag. Sieben von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden (+1). Ein Intensivbett wird jedoch nach aktuellem Stand durch keinen der Patienten belegt.

Von OZ/rb