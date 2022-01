Corona in MV am Montag: Doppelt so viele Neuinfektionen wie in Vorwoche

Rostock

Mit 1198 neuen Corona-Infektionen haben sich in Mecklenburg-Vorpommern doppelt so viele Menschen mit dem Virus angesteckt wie vor eine Woche. Das geht aus den Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Montagnachmittag hervor. Vor sieben Tagen hatte es 575 Fälle gegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen klettert weiter deutlich auf jetzt 824,2 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Im Kreis Nordwestmecklenburg übersteigt der Wert die Marke von 1300, Schwerin liegt jetzt bei über 1100.

Kinder und Jugendliche stecken sich besonders häufig an

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist die Inzidenz in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen sogar noch deutlich höher – bei einer sehr geringen Zahl an Krankenhauseinweisungen. Laut dem Lagus-Bericht für Minderjährige erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahre am Montag landesweit den Wert von 1998, in einigen Landkreisen näherte er sich sogar der Marke von 3000. Bisher wurden im Jahr 2022 aber nur 17 Minderjährige wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen.

Die meisten Neuinfektionen wurden in den Kreisen Nordwestmecklenburg (250) und Mecklenburgische Seenplatte (236) registriert. Dreistellige Zahlen übermittelten außerdem der Kreis Ludwigslust-Parchim (176), die Hansestadt Rostock (164), Schwerin (125) und der Kreis Rostock (123). In den beiden Vorpommern-Kreisen gab es hingegen „nur“ 78 (Vorpommern-Rügen) beziehungsweise 46 (Vorpommern-Greifswald) positive Testergebnisse.

MV wechselt auf Corona-Warnstufe Orange

Erneut sind Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die zehn Todesfälle verteilen sich auf Vorpommern-Greifswald (5), den Kreis Rostock und Ludwigslust-Parchim (je 2) sowie Vorpommern-Rügen (1). Die Gesamtzahl der Corona-Toten steigt damit seit Pandemie-Beginn auf 1617.

Durch die hohe Zahl an Neuinfektionen nimmt auch die Belastung in den Krankenhäusern zu. Die Hospitalisierungsrate überschreitet in MV erstmals seit Tagen wieder den Grenzwert von 6,0. Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen sind statistisch 6,3 Personen je 100 000 Einwohner aufgrund einer Corona-Infektion neu in eine Klinik aufgenommen worden. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 5,4 gelegen.

MV wechselt damit von der Corona-Warnstufe Gelb auf Orange. Vorerst hat dies jedoch keine Konsequenzen auf die im Land gültigen Corona-Regeln. Erst ab drei Tagen in dieser Warnstufe ändern sich auch die Regeln entsprechend.

ITS-Auslastung sinkt – auch durch die Todesfälle?

Von derzeit 19 905 Corona-Infizierten müssen 264 im Krankenhaus behandelt werden. Das sind 19 mehr als am Vortag. 66 der Patienten sind so schwer erkrankt, dass sie intensivmedizinischer Betreuung bedürfen. Dieser Wert nahm um fünf ab – mutmaßlich auch bedingt durch die Todesfälle. Die landesweite ITS-Auslastung durch Covid-Fälle sinkt dadurch um 0,7 auf 10,8 Prozent.

Laut RKI hatten bis Montag 73,3 Prozent der Menschen im Nordosten mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Über den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze verfügen 71,9 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben demnach 48,2 Prozent erhalten.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 24.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

Von OZ/rb mit dpa