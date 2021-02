Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern nimmt die Zahl der neuen Corona-Ansteckungen weiter ab, aber immer mehr Menschen überleben eine Infektion mit dem Virus nicht. Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 64 Neuinfektionen. Das waren 20 weniger als am gleichen Tag der Vorwoche. 27 Tote im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 bedeuten aber gleichzeitig einen neuen traurigen Rekord.

Seit Beginn der Pandemie sind 580 positiv getestete Personen gestorben. Die am Montag übermittelten Fälle stammen aus den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim (je 8), Mecklenburgische Seenplatte (6) und Schwerin (5).

Anzeige

Sorgen muss weiterhin die Situation im Landkreis Vorpommern-Greifswald machen. Im Corona-Hotspot sinkt die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100 000 Einwohner in einer Woche) gegenüber Sonntag zwar um 4,3. Sie liegt aber mit 207,1 weiter über der 200er-Marke. Am Montag kamen 44 neue Infektionen hinzu – mit Abstand die meisten in MV.

In den weiteren Landesteilen wurden kaum Neuinfektionen registriert: Schwerin meldet sechs Fälle, Ludwigslust-Parchim vier, Mecklenburgische Seenplatte und die Stadt Rostock drei, Vorpommern-Rügen zwei. Keine Neuinfektionen gab es laut dem Lagus-Bericht im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt geht leicht um 2,1 zurück auf 81,8. Der Landkreis Rostock rutscht unter die Inzidenz von 50 und ist damit jetzt nicht mehr Risikogebiet. In den übrigen Regionen gab es wenig Veränderungen.

Nach derzeitigen Schätzungen sind im Land 2698 Menschen mit Corona infiziert, 80 weniger als am Vortag. Trotz der hohen Todeszahlen hat sich die Zahl der Personen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, nicht verringert, sondern ist sogar um eins auf 407 gestiegen. Von ihnen müssen aktuell 72 Personen auf einer Intensivstation behandelt werden (-3).

Von OZ