Corona in MV am Montag: Inzidenz in MV steigt weiter – auch in Rostock

Rostock

Unverändertes Bild: Auch zum Start der neuen Woche gewinnt die Ausbreitung des Corona-Virus in Mecklenburg-Vorpommern weiter an Fahrt – die Auslastungen in den Krankenhäusern bleibt aber moderat. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montagnachmittag mitteilte, sind 27 neue Ansteckungen bekannt geworden. Vor einer Woche waren es noch 17 gewesen.

Die landesweite 7-Tages-Inzidenz klettert um 0,6 auf 25,6 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Im Bundesschnitt lag die Zahl zuletzt bei rund 36. Allerdings gibt es auch Länder wie Thüringen (8), Sachsen oder Sachsen-Anhalt (je 10), die zuletzt deutlich weniger Infektionen hatten.

Rostock bleibt Region mit höchster Inzidenz

Das „Sorgenkind“ im Land MV ist weiter die Hansestadt Rostock. Vor einigen Monaten meist die Region mit dem geringsten Infektionsgeschehen, gab es hier am Montag elf neue Fälle. Die Inzidenz steigt um 1,4 auf jetzt 56,4 und ist die mit Abstand höchste im Land. In Rostock steht die Corona-Warnampel mit den beiden Risikostufen den zweiten Tag in Folge auf orange. Am Nachmittag kündigte die Stadt eine Verschärfung der Corona-Regeln an, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen.

Eine nennenswerte Anzahl von neuen Infektionen gab es ansonsten nur noch im Kreis Vorpommern-Greifswald, hier wurden sieben Fälle gezählt. Alle anderen Landesteile hatten zwischen drei und gar keine Infektion. Der Kreis mit der geringsten Inzidenz ist weiter die Mecklenburgische Seenplatte mit 7,0.

Den Lagus-Angaben zufolge sind derzeit 619 Menschen im Land mit Sars-Cov-2 infiziert, fünf mehr als am Sonntag. 19 von ihnen – und damit einer weniger – müssen in einer Klinik behandelt werden. Fünf der Patienten liegen auf einer Intensivstation. Ein Plus von zwei gegenüber dem Vortag.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hat es nicht gegeben.

Von Robert Berlin