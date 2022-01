Rostock

Mehr Infektionen als in der Vorwoche, eine zweistellige Anzahl an Corona-Toten – und doch könnten die Einschränkungen in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern schon bald wieder gelockert werden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Montag eine Hospitalisierungsrate von 5,6. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100 000 Einwohner neu in eine Klinik eingewiesen werden mussten.

Zwar ist der Wert im Vergleich zum Sonntag um 0,7 gestiegen, liegt aber den fünften Tag in Folge unter der Grenze von 6,0 und damit in der Warnstufe Gelb. Und weil dieses Kriterium das entscheidende für die Einstufung des Landes im Corona-Ampelsystem ist, wechselt das Land am Mittwoch auch zu den Regeln der Warnstufe Gelb. Das bedeutet, dass in fast allen Freizeit- und Kulturbereichen die 2G-Plus-Regel wieder wegfallen würde, etwa in Restaurants, bei Feiern oder Fitnessstudios und in Sportbereichen. Das Tanzen in Clubs könnte ebenfalls wieder möglich werden.

Warum könnte? Weil es einen Haken gibt: Es gilt vor Ort immer die höhere Warnstufe – entweder die des Landes oder die des Kreises oder der Kreisfreien Stadt. Und da sich mit Stand vom Montag nur der Kreis Mecklenburgische Seenplatte in der Warnstufe Gelb befindet – und das auch den ersten von fünf nötigen Tagen – wird es zunächst keine weiteren Lockerungen geben. Alle übrigen Kreise sowie Rostock und Schwerin sind in der Warnstufe Rot oder Orange geführt und damit noch weiter von den Regeln der Warnstufe Gelb entfernt.

Rostock meldet die meisten Corona-Infektionen

Anders als die Hospitalisierungsrate verbleiben die übrigen Corona-Zahlen auf einem hohen Niveau: Das Lagus meldete am Montag 582 Neuinfektionen und damit 102 mehr als vor einer Woche. Die meisten Fälle meldete Rostock mit 168, gefolgt von Ludwigslust-Parchim (101) und Mecklenburgische Seenplatte (98). Deutlicher weniger Ansteckungen zählten Vorpommern-Greifswald (58), Nordwestmecklenburg (45), Vorpommern-Rügen (42), Schwerin (39) und der Kreis Rostock (31).

Die Inzidenz der Neuinfektionen klettert um 5,4 auf 471,6 Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Besonders viele Infektionen hatten zuletzt die Kreise Nordwestmecklenburg (Inzidenz von 690,6) und Ludwigslust-Parchim (633,5). In den Kreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie Vorpommern-Greifswald liegen die Werte dagegen unter 400.

Die landesweite Auslastung der Intensivbetten durch Covid-Kranke wird unverändert mit 12,7 Prozent angegeben – das entspricht der Warnstufe Orange. Besonders angespannt ist die Lage in Rostock und dem Kreis Rostock – hier liegen die Werte bei 16,6 Prozent (Warnstufe Rot).

Die hohe Zahl an Neuinfektionen schlägt sich weiter auch auf die Zahl der Todesfälle durch, die im Zusammenhang mit einer Sars-Cov-2-Infektion gemeldet werden. Am Montag zählte das Lagus zehn weitere Opfer. Jeweils drei stammen aus dem Kreis Rostock und der Stadt Rostock, zwei aus Vorpommern-Rügen, je einer aus den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Nordwestmecklenburg.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 17.01.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 2G plus

2G plus Kinos/Theater: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bibliotheken: 2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

2G plus; HRO: geschlossen (teils mit Bestell- und Abholservice); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Schwimmbäder: geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen (Ausnahme für Kurse und Vereine); NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/ Konzerte: geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus

geschlossen; NWM, SN, LUP, VG: 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): 2G Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: maximal 10 Personen (Ungeimpfte: ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt) WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test;Für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen Abkürzungen der Kreise: NWM – Nordwestmecklenburg, SN – Schwerin, LUP – Ludwigslust-Parchim, HRO – Rostock, LRO – Landkreis Rostock, MSE – Mecklenburgische Seenplatte, VR – Vorpommern-Rügen, VG – Vorpommern-Greifswald

