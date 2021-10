Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind sieben weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montagnachmittag mit. Vier Tote wurden aus dem Landkreis Rostock gemeldet, je eine Person in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg. Die Gesamtzahl der Todesopfer seit Pandemiebeginn liegt in MV jetzt bei 1219.

Dem gegenüber stehen mit 44 weniger Corona-Neuinfektionen als in der Vorwoche (51). Allerdings sind alle Zahlen nur bedingt aussagekräftig, da durch einen Hackerangriff und den damit verbundenen großflächigen Ausfall der IT-Systeme keine Daten aus den Gesundheitsbehörden in Schwerin und dem Kreis Ludwigslust-Parchim vorliegen.

Die landesweite Inzidenz der Neuinfektionen sinkt um 0,4 auf 54,9 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Innerhalb des Landes variiert der Wert von 22 in Schwerin bis 70,9 im Kreis Nordwestmecklenburg. Sechs der acht Kreise und kreisfreien Städte haben eine Inzidenz über 50 und sind damit nach diesem Kriterium als orange (erhöhtes Infektionsgeschehen) eingestuft.

Belastung in den Krankenhäusern von MV steigt

Einen Anstieg verzeichnen die übrigen beiden Kriterien: Die 7-Tage-Inzidenz der Hospitalisierung steigt um 0,4 auf 1,9. Damit wird die Zahl der Menschen angegeben, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche mit einer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt werden müssen. Auch die Auslastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern steigt um 0,5 auf 3,8 Prozent. Nach der Gewichtung aller Kriterien befinden sich sechs der acht Regionen in MV in der gelben Warnstufe (niedriges Infektionsgeschehen), die übrigen beiden sind grün.

Derzeit gelten 1527 Menschen im Land als infiziert, das sind 59 mehr als am Sonntag. 61 von ihnen müssen stationär behandelt werden (+5), 23 von ihnen auf einer Intensivstation (+4).

Von OZ/rb