Corona in MV am Montag: Vier Regionen „orange“ – 2G in zwei Kreisen ab Mittwoch

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag zwei weitere Regionen auf die zweithöchste Warnstufe Orange (Stufe 3) gesprungen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag mit.

Die Bürger in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim müssen sich damit auf strengere Corona-Regeln einstellen. Sollte die Stufe drei Tage in Folge bestehen bleiben, treten die Verschärfungen zwei weitere Tage später in Kraft. Dies ist bereits in den Kreisen Vorpommern-Rügen sowie im Landkreis Rostock der Fall. Beide waren am Montag den dritten Tag in Folge mit Orange gekennzeichnet, ab Mittwoch gelten hier die neuen Vorschriften.

Zudem sind vier Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben: zwei in Rostock und je einer in den Kreisen Rostock und Vorpommern-Rügen. Die Gesamtzahl der Corona-Opfer erhöht sich auf 1284.

Inzidenz der Neuinfektionen in fünf Regionen auf Warnstufe Rot

Das Lagus meldete 332 weitere Positiv-Tests auf Sars-Cov-2 in MV. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt leicht um 0,4 auf 207,8 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Dieses Kriterium wird mit der höchsten Warnstufe bewertet: Rot. Bis auf Schwerin, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald sind alle Regionen ebenfalls in der Stufe Rot verortet.

Die meisten Ansteckungen wurden im Kreis Ludwigslust-Parchim registriert. Aus dieser Region werden allerdings – wie aus Schwerin – seit dem Hackerangriff auf die IT der Verwaltung wie in Schwerin am Wochenende keine Daten übertragen. Die 105 Fälle enthalten deshalb auch Nachmeldungen vom Wochenende. Die weiteren Infektionen verteilen sich wie folgt: 66 in Vorpommern-Greifswald, 42 im Kreis Mecklenburgische Seenplatte, 38 in Vorpommern-Rügen, 36 in Schwerin, 27 in Rostock, 15 im Kreis Rostock und 3 im Kreis Nordwestmecklenburg.

Die Inzidenzen der Neuinfektionen liegen zwischen 107,6 im Kreis Nordwestmecklenburg und 242 in der Hansestadt Rostock. Am stärksten ist der Wert in Ludwigslust-Parchim gestiegen: um 29,7 auf 212,9.

Belastung der Kliniken in MV durch Corona nimmt zu

In den Kliniken des Landes ist die Belastung durch Corona-Patienten deutlich gestiegen. Dem Lagus-Report zufolge befinden sich jetzt 202 Infizierte in stationärer Behandlung, 30 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten, also die Zahl der Corona-Infizierten, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche in einem Krankenhaus behandelt werden muss, ist nahezu unverändert bei 4,8 (-0,2). Dieses Kriterium befindet sich landesweit weiter in Warnstufe 1 (grün). Im Kreis Ludwigslust-Parchim ist es allerdings bereits auf orange gesprungen, in drei weiteren auf gelb.

Derzeit werden 51 Corona-Patienten auf den Intensivstationen des Landes betreut, dieser Wert ist gegenüber Sonntag um drei gestiegen. Die landesweite Auslastung der ITS-Betten durch Covid-19-Kranke steigt um 0,5 auf 9,1 Prozent. Dieses Kriterium wird mit der Corona-Warnstufe Orange bewertet, in allen Kreisen und kreisfreien Städten steht die Stufe entweder auf Orange oder auf Gelb.

Nach Gewichtung aller Kriterien ergibt sich für das Land MV insgesamt unverändert die Warnstufe gelb.

Bei den Corona-Schutzimpfungen lag die Quote der mindestens einmal Geimpften in MV laut dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag bei 67,8 Prozent und die der vollständig Geimpften bei 65,9 Prozent.

Von OZ/rb