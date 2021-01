Covdi-19 - Corona in MV am Montag: Erneut weniger Fälle als in der Vorwoche – aber 15 Tote

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet worden als in der Vorwoche. Die Inzidenzen fallen überall – außer in der Vorzeige-Stadt des Landes. Erschreckend: Trotz der vergleichsweise niedrigen Fallzahlen wurden wieder viele Todesfälle gemeldet.