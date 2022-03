Die Infektionswelle durch das Coronavirus scheint jetzt auch in MV abzuebben. Am Montag wurden etwa 600 Ansteckungen weniger bekannt als in der Vorwoche. Die Inzidenz sinkt, allerdings nicht in der vulnerablen Gruppe. Dazu passt, dass das Gesundheitsamt so viele Todesfälle wie lange nicht meldete.