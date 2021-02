Rostock

Die Zahl der neuen Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern sinkt auch am Montag weiter, die Zahl der Todesfälle aber steigt: Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) sind seit Sonntag 23 weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben – so viele wie noch nie an einem Tag in MV.

Eine ähnlich hohe Zahl war mit 20 Todesfällen am vergangenen Freitag (29.01.) gemeldet worden. Neue Corona-Fälle gab es am Montag den Behörden zufolge nur 84.

Die meisten der Todesfälle stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald (9). Vier Todesopfer wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim registriert, drei an der Mecklenburgischen Seenplatte. Zwei Menschen starben jeweils in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen. In Nordwestmecklenburg und in den Städten Rostock und Schwerin wurde je ein Toter registriert. Die Gesamtzahl der Todesopfer in MV im Zusammenhang mit der Pandemie steigt damit auf 474.

Hier gab es die meisten Ansteckungen

Die meisten neuen Ansteckungen (50) wurden am Montag aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet. Acht Infektionen kamen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, sieben aus der Hansestadt Rostock. Die weiteren Regionen hatten kaum neue Fälle: Landkreis Rostock drei, Ludwigslust-Parchim fünf, Nordwestmecklenburg zwei, Vorpommern-Rügen vier und Schwerin fünf.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV liegt laut Lagus-Bericht aktuell bei 89,6 und fällt damit leicht im Vergleich zum Vortag. Derzeit sind Schätzungen zufolge 3084 Menschen im Land infiziert, 164 weniger als einen Tag zuvor.

Aktuell befinden sich 360 Menschen im Land mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus, zwei weniger am Vortag. 82 (+1) von ihnen liegen auf einer Intensivstation.

Von OZ