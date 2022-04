Corona in MV am Ostersonntag: Stabile Lage, aber drei weitere Todesfälle

Rostock

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern entspannt sich weiter. Am Ostersonntag meldete das Landesamts für Gesundheit uns Soziales 824 neue Infektionen. Am Samstag waren es 1265 Fälle gewesen. Relativ viele Fälle wurden aus Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (259), dem Landkreis Vorpommern-Rügen (140) und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald (130) bekannt. Allerdings wird über das Wochenende weniger getestet als an Werktagen.

Drei weitere Menschen starben an oder mit dem Corona-Virus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 2111.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 17.04.2022) 7-Tage-Inzidenz: 973,1 (+0,2)

973,1 (+0,2) Hospitalisierungs-Inzidenz: 4,6 (-0,1)

4,6 (-0,1) ITS-Auslastung: 8,5 % (-0,3)

8,5 % (-0,3) Einmal geimpft: 74,4 % (Stand: 14.04.2022)

74,4 % (Stand: 14.04.2022) Vollständig geimpft: 74,5 % (Stand: 14.04.2022)

74,5 % (Stand: 14.04.2022) Geboostert: 57,3 % (Stand: 14.04.2022)

57,3 % (Stand: 14.04.2022) Zweifach geboostert: 2,8 % (Stand: 14.04.2022)

2,8 % (Stand: 14.04.2022) Neue Fälle: 824

824 Derzeit infiziert: rund 38 276 (-2179)

rund 38 276 (-2179) Im Krankenhaus: 521 (+1)

521 (+1) Auf einer Intensivstation: 51 (-2)

51 (-2) An oder mit Corona verstorben: 2111 (+3)

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche angibt, liegt unverändert bei 973,1 – vor einer Woche hatte der entsprechende Wert noch 1368,7 betragen.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - gab das Lagus mit 4,6 an; nach 4,7 am Vortag. Mit 2,3 wies der Landkreis Rostock den niedrigsten Wert auf, den höchsten hatten die Landkreis Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte mit 5,8.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 17.04.2022): Cafés, Bars, Restaurants: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Clubs und Discos: 2G plus (ohne Maskenpflicht oder Abstandsregelung)

2G plus (ohne Maskenpflicht oder Abstandsregelung) Friseure: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Fitnessstudios: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Kinos/Theater/Museen: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Bibliotheken: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Schwimmbäder: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Sporthallen : nur Maskenpflicht und Abstandsregelung*

: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung* Großveranstaltungen/Konzerte: nur Maskenpflicht und Abstandsregelung+

nur Maskenpflicht und Abstandsregelung+ Bus und Bahn: nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): nur Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Beherbergung: 3G bei Anreise

3G bei Anreise Private Kontakte: keine Beschränkungen * Veranstalter bzw. Einrichtungen können entscheiden, ob sie optional die 2G-Regel anwenden wollen. Tun sie das, kann entweder auf die Maskenpflicht oder die Abstandsregelung verzichtet werden. Wollen sie auf beides verzichten, muss das Modell 2G+ gewählt werden. WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Aktuell werden 521 Patienten in Kliniken behandelt, davon 51 auf Intensivstationen. Vergleichsweise hoch sind die Intensivstationen in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen mit zwölf Prozent ausgelastet – in allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten liegt der Wert deutlich unter zehn Prozent.

Von OZ/rh