Covid-19 - Corona-Lage in MV am Samstag: Deutlich weniger neue Infektionen als in Vorwoche

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonnabend 167 neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, in der Vorwoche waren es noch 242. Die Inzidenz im Land sinkt leicht, deutlich größer ist der Sprung in einem besonders betroffenen Landkreis.