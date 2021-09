Corona in MV am Samstag: Ist die vierte Welle schon gebrochen? 

Rostock

Mecklenburg-Vorpommern ist wieder komplett grün: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Samstag auch im Landkreis Nordwestmecklenburg unter 50 gesunken ist, befinden sich jetzt alle Regionen des Landes in der Corona-Warnstufe 1. Der hohe Inzidenz-Wert hatte die Warnstufe in dem Kreis zuletzt auf gelb hochgetrieben. Bleibt die Lage auch in den nächsten vier Tagen überschaubar, entfallen die verschärften Corona-Beschränkungen in der Region.

Mit 61 Coronavirus-Neuansteckungen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Samstag exakt so viele Fälle gezählt wie in der Vorwoche. Am Donnerstag und Freitag hatte die Zahl der täglichen Infektionen bereits unter dem Vergleichswert gelegen. Die Infektionsinzidenz beträgt derzeit 31,5 und ist um 0,8 gegenüber Freitag gesunken. Für die Geimpften liegt der Wert bei 9,8, für die Ungeimpften bei 64,1.

Quote an Corona-Patienten im Krankenhaus sinkt

Tendenziell fallend ist auch die Hospitalisierungsrate im Land, also die Zahl der Corona-Patienten, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche in einer Klinik behandelt werden muss. Der Wert lag am Samstag bei 0,9 – ein Minus von 0,2 gegenüber Freitag.

Derzeit gelten 1093 Menschen in MV als infiziert mit Sars-Cov-2. Das sind 25 weniger im Vergleich zum Vortag. 36 (unverändert) von ihnen sind stationär in Behandlung, 13 (-1) von ihnen auf einer Intensivstation. Mit Stand vom Samstag ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Sie stammte aus Schwerin. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 1196.

Von OZ/rb