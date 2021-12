Fröhliche Weihnachten in MV? Nicht in den Kliniken des Landes – hier bleibt die Lage aufgrund vieler Covid-Patienten auch über die Feiertage extrem angespannt. Am Sonnabend meldete das Landesgesundheitsamt zudem sechs weitere Todesfälle. Immerhin geht die Zahl der Infektionen zurück. Die Lage im Überblick.