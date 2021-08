Corona in MV am Samstag: Nur noch zwei Kreise bei Inzidenz unter 10

Rostock

Am Sonnabend sind 20 neue Ansteckungen mit dem Virus bekannt geworden – zwei mehr als vor einer Woche. Die einzelnen Fälle verteilen sich den Angaben des Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) auf die Kreise Nordwestmecklenburg (7), Vorpommern-Rügen (5) und Rostock (1) sowie auf die Städte Schwerin (2) und Rostock (5). In den übrigen Regionen sind keine positiven Tests auf Sars-Cov-2 registriert worden.

Nur noch zwei von acht Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern hatten in den vergangenen sieben Tagen weniger als zehn neue Corona-Fälle je 100 000 Einwohner. Wie das Lagus am Nachmittag mitteilte, klettern die Inzidenz in Vorpommern-Rügen um 2,2 auf 10,7. Nur noch in den Kreisen Vorpommern-Greifswald (8,9) und Mecklenburgische Seenplatte (6,2) liegt sie unter dem Wert. Die landesweit höchste Inzidenz hat derzeit der Kreis Ludwigslust-Parchim.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV ist nahezu unverändert: 16,6 bedeutet ein Plus von 0,2 gegenüber Freitag. Im Bundesdurschnitt betrug der Wert den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge 21,2. MV war hier noch mit 16,4 gelistet, da sich die RKI-Werte auf den Vortag beziehen.

Nach Schätzungen sind derzeit 381 Menschen im Land infiziert (-1 im Vergleich zum Vortag), unverändert müssen fünf von ihnen in einer Klinik behandelt werden. Ein Intensivbett ist derzeit in MV nicht von einem Corona-Patienten belegt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind nicht bekannt geworden.

