Rostock

Keine weitere Entspannung bei den Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern: Wie das Landesgesundheitsamt am Sonnabendnachmittag mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 65,1 Fälle bezogen auf 100 000 Einwohner. Das sind 4,1 Prozent mehr als noch am Freitag. Insgesamt 175 neue Infektionen wurden gemeldet.

Wiederum stark stieg die Zahl im Landkreis Rostock, in dem schon in den vergangenen Tagen die Werte nach oben schnellten. Anfang der Woche hatte die Region noch unter der Inzidenz 35 gelegen, nun heißt der Wert 82,5 (+8,4 zum Freitag). Auch in Vorpommern-Rügen (immer noch der Landkreis mit den niedrigsten Infektionszahlen in MV) stieg der Wert um 8 Prozent auf nun 21,8. Der Krisen-Landkreis Vorpommern-Greifswald, in dem es zuletzt deutliche Entspannung gegeben hatte, musste wieder einen Anstieg um 6,4 Punkte auf den Wert 117,6 verkraften.

In der Hansestadt Rostock (29,6) und in Nordwestmecklenburg (82,0) blieben die Inzidenzen relativ konstant. Alle aktuellen Inzidenzwerte finden Sie auf unserer interaktiven Karte.

Drei weitere Todesfälle meldete das Gesundheitsamt am Sonnabend im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie sind damit nun 739 Menschen an oder mit der Krankheit verstorben.

Aktuell sind in MV 2335 Menschen mit Corona infiziert, 257 müssen im Krankenhaus behandelt werden (einer mehr als am Vortag). 38 Patienten liegen auf der Intensivstation – fünf weniger as am Freitag.

Von Alexander Loew