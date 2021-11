Rostock

Nächste Corona-Marke gerissen: Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Sonntag auf 200,5 Fälle je 100 000 Einwohner binnen einer Woche gestiegen – der höchste Wert seit Beginn der Pandemie im März 2019. Die Warnstufe wechselt von orange (Stufe 3) auf rot (Stufe 4). Am Vortag lag der Wert um 6,4 niedriger, vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 147,3.

Die Inzidenzwerte liegen in vier Regionen über dem Durchschnitt: in der Hansestadt Rostock sowie den Kreisen Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg und Rostock. Einen deutlichen Sprung um 39,5 machte der Kreis Vorpommern-Greifswald. Hier beträgt der Wert jetzt 170,1.

Fast die Hälfte aller Ansteckungen in Vorpommern-Greifswald

Insgesamt haben sich in MV mindestens 262 weitere Menschen mit dem Virus angesteckt. Aus Schwerin und dem Kreis Ludwigslust-Parchim werden am Wochenende keine aktuellen Daten gemeldet, nachdem ein Hackerangriff die IT der Verwaltung lahmgelegt hatte.

Die mit Abstand meisten Neuinfektionen hat es dem Lagus zufolge im Kreis Vorpommern-Greifswald gegeben: 123. Weitere 51 Fälle zählte die Hansestadt Rostock, 38 der Kreis Mecklenburgische Seenplatte und 30 der Kreis Vorpommern-Rügen. Die weiteren Fälle verteilen sich auf die Landkreise Rostock (15) und Nordwestmecklenburg (5).

Auslastung der Intensivstationen durch Corona-Patienten steigt

Derzeit werden 172 Corona-Infizierte in einer Klinik behandelt. Die Zahl hat sich gegenüber Samstag nicht verändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten – die Zahl der Menschen, die je 100 000 Einwohner binnen einer Woche in einem Krankenhaus behandelt werden muss – sinkt um 0,4 auf 3,6 (Stufe 1, grün). Auch hier gibt es deutliche Schwankungen: von 1,7 im Kreis Vorpommern-Greifswald bis 6,4 im Kreis Rostock.

Von den Infizierten müssen 48 Personen auf einer Intensivstation (ITS) betreut werden – zwei mehr als am Vortag. Die Auslastung der Intensivbetten durch Corona-Patienten beträgt im Land aktuell 8,6 Prozent. Das ist ein Plus von 0,4 Prozent, die Warnstufe für dieses Kriterium ist gelb (Stufe 2). In mehreren Regionen ist der Wert auf über zehn Prozent angestiegen.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind am Sonntag nicht bekannt geworden. Die Zahl stagniert somit bei 1280.

Nach Gewichtung der drei Kriterien Hospitalisierung, ITS-Auslastung und Zahl der Neuinfektionen gilt im Land die Warnstufe 2 (gelb). In den Kreisen Rostock und Vorpommern-Rügen wird das Infektionsgeschehen weiterhin der Stufe 3 (orange) zugeordnet. Diese Stufe hat weitreichende Konsequenzen für das öffentliche Leben, besonders für Ungeimpfte.

Von OZ/rb