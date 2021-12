Tagesreport - Corona in MV am Sonntag: Belastung durch Covid-Patienten in den Kliniken nimmt zu

Mit 499 weiteren Corona-Neuinfektionen sind am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern weit mehr Fälle bekannt geworden als noch vor einer Woche. Viel wichtiger jedoch: Die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 behandelt werden müssen, steigt – auch auf den Intensivstationen.