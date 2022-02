Tagesreport - Corona in MV am Sonntag: So viele Infektionen wie noch nie in einer Woche

In der aktuellen Woche haben sich mehr als 23 000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Coronavirus angesteckt – mindestens. Das ist ein neuer Rekord. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt 922 Ansteckungen und einen Todesfall.