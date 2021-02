In MV sind am Dienstag mehr als 200 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Damit setzt sich der Abwärtstrend bei den Neuinfektionen fort. Allerdings bleibt die Zahl der Toten hoch. Und: Während die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald weiter über 200 liegt, nähert sich Rostock einem ganz anderen Ziel.