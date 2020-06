Corona in Mecklenburg-Vorpommern: Lagus meldet keine neuen Fälle im Land

Schwerin

Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden am Montag keine neuen Corona-Fälle in MV bekannt (Stand Montag, 16 Uhr). Damit liegt die Zahl derjenigen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden weiterhin bei 744. Allerdings müssen/mussten jetzt 114 Menschen im Krankenhaus behandelt werden – zwei mehr als am Tag zuvor. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes sind 732 Patienten wieder genesen.

Allerdings hatte es am Wochenende acht neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben – einige sind auf katholische Pfingstgottesdienste im Landkreis Vorpommern-Rügen zurückzuführen. 350 Gläubige befinden sich derzeit in Quarantäne.

Anzeige

Testzentren in Vorpommern-Rügen am Wochenende nicht besetzt

Getestet wurde in dem Landkreis am Wochenende aber nicht. Wie es von einem Sprecher der Kreises hieß, wurden die Abstrichzentren in Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Bergen auf Rügen nicht besetzt.

Weitere OZ+ Artikel

Erstmals hat das Lagus auch bekanntgegeben, ob und wie viele Urlauber hier in MV positiv auf das Virus getestet wurden. Denn Infizierte werden nicht zu dem Kreis oder der Stadt gezählt, in der sie sich testen lassen, sondern zu ihren Wohnorten. Für den Zeitraum 1. bis 7. Juni ist keine Infektion aufgeführt.

Lesen Sie auch

Von OZ