Statistik - Corona in Pflegeheimen in MV: So viele Bewohner und Mitarbeiter sind infiziert

Die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen brauchen in der Corona-Krise einen besonderen Schutz. Eine Corona-Infektion kann bei ihnen wegen häufiger Vorerkrankungen schwerere Verläufe nehmen. Eine aktuelle Statistik zeigt: In 14 Prozent der Alten- und Pflegeheime in MV gibt es Corona-Fälle.