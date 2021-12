Rostock

Das Coronavirus führt Mecklenburg-Vorpommern in eine Ausnahmesituation. Doch was ist der aktuelle Stand der Pandemie im Bundesland? Wie sieht es in den einzelnen Kreisen aus? Wie viele Menschen sind in Folge einer Erkrankung gestorben, wie viele bereits genesen? Und wie hoch ist die Inzidenzrate, die angibt, wie viele Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner dazugekommen sind?

Wir sammeln die wichtigsten Zahlen aus verlässlichen, öffentlichen Quellen.

Diese Zahlen werden laufend aktualisiert.

Die aktuellen Corona-Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern

(Hinweis: Sollte die Grafik nicht korrekt dargestellt werden, dann klicken oder tippen Sie bitte hier.)

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Die Datenlage ist hochdynamisch. Die offiziellen Zahlen der deutschen Behörden zu den Infektionen fallen aktuell teilweise unterschiedlich aus. Das liegt an den Meldeketten.

Falls Ihnen Ungereimtheiten auffallen, informieren Sie uns gern. Die Zahlen für den Rest Deutschlands erfahren Sie hier.

Wie steht die Warnampel in MV für Ihren Kreis? Hier zeigen wir es auf einer interaktiven Karte.

Wie schütze ich mich vor Corona?

Welche Schutzmaßnahmen können Sie treffen? Welcher Mundschutz ist der richtige und wie kann man ihn selbst herstellen? Wie Sie sich und Ihre Mitmenschen bestmöglich vor dem Coronavirus schützen können, lesen Sie hier:

Was passiert, wenn ich Corona habe?

Wie gestaltet sich der übliche Krankheitsverlauf von Covid-19 und auf welche Anzeichen sollten Sie bei einem akuten Verdacht achten? In diesen Artikeln erfahren Sie mehr über den Verlauf der Krankheit und die bisher bekannten Symptome.

Auch wenn bei uns weiterhin meist vom Coronavirus die Rede ist – die offizielle Bezeichnung für das Sars-ähnliche Virus ist: „Sars-CoV-2“. Auch die neuartige Lungenkrankheit, die durch das Virus ausgelöst wird, hat einen eigenen Namen. Dieser ist: „Covid-19“ und setzt sich aus „Corona Virus Disease“ und der Ziffer des Jahres, in dem es zum ersten Mal auftrat, zusammen.

