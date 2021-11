Schwerin

Was dürfen Arbeitgeber, was müssen Arbeitnehmer – gibt es da überhaupt Unterschiede? Solche Fragen werden für immer mehr Betriebe mit steigenden Corona-Infektionszahlen und dynamischem Geschehen in den Regelwerken relevant. Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit Experten gesprochen und gibt einen Überblick über den aktuellen Stand für Unternehmen.

Dürfen Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Arbeitnehmer erfragen?

Bisher galt, dass der Impfstatus von Arbeitnehmern nur in bestimmten Branchen vom Arbeitgeber erfragt werden kann, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, in der Pflege, in Obdachlosen- und Asylbewerberheimen sowie im Justizvollzug. Diese Bereiche gelten als besonders vulnerabel und werden daher mit besonderer Vorsicht behandelt. Manuel Zirm von der IHK Schwerin fügt hinzu, dass in Betrieben, in denen das 2G-Modell gilt, Arbeitgeber sehr wohl den Impf- und Genesenenstatus ihrer Mitarbeiter überprüfen dürfen.

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes (DeHoGa) und somit Interessenvertreter der Hotel- und Gastronomiebranche, sagt bezüglich seiner Branche: „Bisher gab es keine Berechtigung zur Impfstatusabfrage.“

Die aktuelle Neuerung des Infektionsschutzgesetzes sieht aber vor, dass künftig alle Arbeitgeber das Recht und die Pflicht haben, den Impf-, Genesungs- und Teststatus ihrer Mitarbeiter täglich zu kontrollieren und entsprechend zu dokumentieren.

Was dürfen Arbeitgeber pandemiebedingt anordnen?

Erste Firmen planen beispielsweise bereits getrennte Kantinenbereiche für Geimpfte und Ungeimpfte. Wie ist dazu die rechtliche Lage in MV? Die Corona-Landesverordnung für Mecklenburg-Vorpommern regelt klar, dass in Betriebskantinen 3G (Geimpft, Genesen, Getestet) einzuhalten ist. Aber auch hier könnten Änderungen eintreten: „Derzeit gibt es keine Regelung, die eine Trennung von Geimpften/Genesenen und Ungeimpften vorschreibt. Personalrestaurants und Kantinen fallen jedoch unter die Regelungen zum 2G-Optionsmodell (bis einschließlich Stufe 4 der Corona-Ampel MV), so dass diese Geimpften und Genesenen vorbehalten werden können“, sagt Manuel Zirm von der IHK Schwerin.

Allerdings ist die Lage außerhalb des Kantinen-Beispiels in Unternehmen nicht so ganz eindeutig und hängt von betrieblichen Vorgaben und gegebenen Arbeitsbedingungen ab.

Dominik Ehrentraut, stellvertretender Pressesprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, stellt einen Grundsatz klar: „Als Daumenregel für betriebliche Infektionsschutzmaßnahmen gilt, dass Ungeimpfte besser geschützt werden müssen als Geimpfte und Genesene. Eine Absonderung von Ungeimpften ist aber nicht unbedingt zielführend und könnte sogar das Ansteckungsrisiko Ungeimpfter untereinander erhöhen. Betriebe müssen eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen, auf deren Grundlage sie Maßnahmen anordnen und Hygieneregeln zum Abstand, Lüften, zur Beschränkung der Personenzahl und zur Maskenpflicht umsetzen können.“

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist auch geregelt, dass 3G-Nachweiskontrollen am Arbeitsplatz ab kommendem Mittwoch stattfinden dürfen.

3G oder 2G im Betrieb: Gilt das auch für Personal und Chefs?

Dehoga-Präsident Schwarz stellt klar, dass bei der Beanspruchung des 2G-Optionsmodells in Hotellerie und Gastronomie 2G in erster Linie die Gäste betrifft. „Für die Mitarbeiter greift hier eine Sonderregelung. Mitarbeiter müssen sich vor Arbeitsantritt testen, entweder bei einer offiziellen Teststelle oder mit einem Schnelltest. Der Arbeitgeber muss das dokumentieren“, sagt er.

Bei 3G am Arbeitsplatz werden laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezüglich der Nachweispflicht gleich behandelt, so dass also auch Arbeitgeber künftig zur Arbeit einen gültigen 3G-Nachweis haben müssen und andernfalls die Arbeitsstätte nicht betreten dürfen.

Wenn ein Unternehmen das 2G-Optionsmodell nutzt, gilt laut Zirm Folgendes: „Für Arbeitgeber gelten die gleichen Vorgaben wie für Beschäftigte. Auch für Arbeitgeber gibt es keine Impfpflicht. Wenn er nicht die 2G-Regel wählt oder einhalten muss, ist sein Impfstatus irrelevant.“

Welche Präsenz-Homeoffice-Regelungen greifen bei ungeimpften Chefs?

Generell gilt, dass Arbeitgeber im Rahmen betrieblicher Hygienekonzepte verpflichtet sind, ihren Angestellten ein Homeoffice-Angebot zu unterbreiten. Dadurch würden auch Kontakte nicht nur im Betrieb, sondern auch auf dem Weg von und zur Arbeit effektiv reduziert.

Muss aber die betriebliche Leitung auch von zu Hause aus arbeiten, wenn Homeoffice zur Pflicht wird? Die Frage beantwortet Dominik Ehrentraut vom BMAS eindeutig: „Eine Verpflichtung der Arbeitgeber, selbst auch im Homeoffice zu arbeiten, war und ist nicht vorgesehen.“

Gilt ein Lohnersatz bei Arbeitsausfall durch Quarantäne?

Seit dem 01. November 2021 gilt für ungeimpfte Beschäftigte, dass sie im Quarantäne-Fall keine Lohnfortzahlungen mehr erhalten. Ausnahmen gelten hier nur für diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für Schwangere und Stillende gilt dies ebenfalls, allerdings nur noch bis zum 31. Dezember 2021.

Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung, begründet dies so: „Für alle anderen gesunden und erwachsenen Bürgerinnen und Bürger ist nun keine Verdienstausfallszahlung mehr vorgesehen. Denn sie haben bereits seit Wochen Impfangebote zum Schutz vor Covid-19 erhalten. Es gibt also keinen Grund, der dafür spricht, warum die Gesamtgesellschaft die Kosten für Verdienstausfälle weiterhin trägt.“

Welche branchenübergreifenden einheitlichen Regeln gibt es?

Einigkeit besteht darin, dass es im Quarantäne-Fall keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte mehr gibt. Zudem regelt die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern einheitlich, dass in Betrieben mit vielen Kontakten eine medizinische Maske in Innenbereichen zu tragen ist und der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Mitarbeitern stets gewährleistet sein muss, auch in den Pausen.

Arbeitgeber sind laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Sinne der geltenden Arbeitsschutzverordnung weiterhin verpflichtet, mindestens zweimal wöchentlich kostenfreie Antigen-Schnell- oder Selbsttests in ihren Betrieben für alle Mitarbeiter, die in Präsenz arbeiten und ungeimpft sind, anzubieten.

Ansonsten besteht aber ein großer Regel-Flickenteppich in Unternehmen aufgrund der verschiedenen betrieblichen und hygienischen Gegebenheiten, der für Unsicherheit sorgen könnte.

Wie steht es um die Kurzarbeit in MV?

Die steigenden Infektionszahlen fordern in der Hotellerie und Gastronomie bereits ihren Tribut: Es kommt massenweise zu Stornierungen von Weihnachtsfeiern in Gaststätten und Hotelübernachtungen. Das ist tragisch für diese Branche, die ohnehin als sehr kurzarbeitsbetroffen gilt. Dehoga-Chef Schwarz rechnet daher auch mit einem erheblichen Kurzarbeitsanstieg. Der vereinfachte Zugang zur Kurzarbeit wurde bereits seitens des Bundes verlängert. „Bei Warnstufe ‚Rot‘ bleibt uns allerdings keinerlei Planungssicherheit mehr“, kritisiert Schwarz.

Laut Statistiken der Bundesagentur für Arbeit befanden sich im Juli 2021 2100 Betriebe mit 11 800 Beschäftigten Mecklenburg-Vorpommerns in Kurzarbeit, besonders davon betroffen war nebst Gastronomie und Einzelhandel auch das Gesundheitswesen. Die Summe der bisher geflossenen Kurzarbeitergelder in MV gibt Thomas Letixerant, Vize-Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, bekannt: „In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Anfang 2020 – bis Ende Oktober 2021 – insgesamt 674 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt, davon 374 Millionen im Jahr 2021.“

Von Caroline Bothe