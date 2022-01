Corona in Vorpommern: Bundeswehr unterstützt in Krankenhäusern – bald auch bei Impfpflicht?

Greifswald

Die Frage, wer wie die immer näher rückende Impfpflicht in den Einrichtungen der Gesundheitsbranche kontrollieren soll ist nach wie vor nicht geklärt. In der vergangenen Woche gab es eine Diskussion um Äußerungen einiger Kreise in Deutschland, darunter auch Vorpommern-Greifswald, dass man die Impfpflicht vermutlich nicht umsetzen werden könne. Dabei kamen auch Forderungen auf, die Bundeswehr auch bei dieser Aufgabe einzubeziehen. Aber geht das so einfach?

Tatsächlich hilft auch die Bundeswehr im Kreis an verschiedenen Stellen aus. Insgesamt 65 Soldaten sind in verschiedenen Bereichen des Kreises im Einsatz und unterstützen das Personal bei der Bekämpfung des Corona-Virus. Unter anderem sollen bald auch 14 Soldaten unterstützend im Universitätsklinikum Greifswald eingesetzt werden.

In diesem Zusammenhang äußerte sich Sack auch erneut zu der Causa Impfpflicht, die den Kreis in den vergangenen Tagen umgetrieben hat. Immer wieder war die Frage aufgekommen, wo es denn an Personal mangeln würde und ob auch an dieser Stelle nicht die Bundeswehr helfen könne. Sack: „Es gibt noch erhebliche Fragen zu der Umsetzung des Gesetzes. Ich kann aktuell den Umfang der Arbeit noch nicht abschätzen und in welchen Bereichen wir womöglich unterstützt werden müssen.“

Amtshilfeantrag kann noch nicht gestellt werden

Er bekräftigte erneut, dass er und das Gesundheitsamt des Kreises die einrichtungsbezogene Impfpflicht ohne Frage umsetzen wollen, zunächst aber die Fragen geklärt werden müssen. Genau aus diesem Grund könne auch für diesen Aufgabenbereich kein Amtshilfeantrag bei der Bundeswehr gestellt werden. „Dazu müssen wir wissen, wie viel Personal wir brauchen und wen“, so Sack weiter. Aus seiner Sicht könne nämlich nur ein Arzt die oft diskutierte Einzelfallentscheidung treffen und ob die Bundeswehr davon welche entbehren könne, glaubt er auch nicht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Statt zu spekulieren seien die Kreise aktuell in enger Abstimmung mit Gesundheitsministerium in Schwerin. Die zahlreichen Fragen, die die Gesundheitsministerkonferenz an die Regierung gerichtet hatte. Besonders die Frage, wie jeder Einzelfall geprüft werden solle, treibe die Ämter auf Kreisebene um.

Sack stellt zudem erneut klar: „Ich will auch nochmal betonen. Wir werden das Gesetz umsetzen und es stand nie zur Debatte, dass wir das tun werden. Aber ich brauche dafür Antworten.“

Von Philipp Schulz