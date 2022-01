Corona in Vorpommern-Greifswald: Inzidenz steigt drastisch an

Greifswald

Die Corona-Inzidenz im Kreis Vorpommern-Greifswald ist in den vergangenen Tagen rasant angestiegen. Während sie am Dienstag vergangener Woche noch bei 386,8 Infizierten bei 100 000 Einwohnern lag, wird sie am Montag vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit 690,1 angegeben.

Auch der Kreis Vorpommern-Greifswald veröffentlichte am Dienstag wieder Zahlen, die die Entwicklung und Verbreitung des Coronavirus in den einzelnen Ämtern der Region zusammenfassen. Dazu werden eigene Daten genutzt, die am Montag abgerufen wurden. Hier ist die Rede von einer Inzidenz von 654 Infizierten je 100 000 Einwohner. Zwei der Ämter sind besonders hart vom Virus betroffen.

Inzidenz steigt überall deutlich an

Die Inzidenz im Kreis Vorpommern-Greifswald steigt jedoch in allen Winkeln an. Der Kreis spricht davon, dass flächendeckend Einrichtungen betroffen seien. Insgesamt sind es über 114 Kitas, Schulen, Heime, Pflegeeinrichtungen und öffentliche Verwaltungen, in denen das Virus nachgewiesen wurde. Das ist noch mal ein deutlicher Anstieg zur vergangenen Woche.

Neue Fallhäufungen (Einrichtungen mit mehreren nachgewiesenen Corona-Fällen) gibt es unter anderem an der Berufsschule des Kreises in Greifswald und der Kita „Zwergenland“ in der Hansestadt.

Inzidenz im vierstelligen Bereich

Erstmals in diesem Jahr und der neuen Welle ist die Inzidenz in Vorpommern vierstellig. In den Ämtern Torgelow-Ferdinandshof und Uecker-Randow-Tal, beide im Südosten des Kreises, liegt die Inzidenz bei 1833 und 1255 Infizierten pro 100 000 Einwohner. Bemerkenswert: Anders als sonst oft üblich in so enormen Fallhäufungen im Ämterbereich sind keine hohen Ausbrüche in bestimmten Einrichtungen bekannt. Die Omikron-Welle ist damit auch in Vorpommern-Greifswald voll angekommen.

Auch in den weiteren Ämtern des Kreises ist die Inzidenz hoch. So liegt sie in Usedom-Süd bei 909, in Pasewalk bei 905 und im Amt am Peenestrom bei 927. Im Amt Usedom-Nord ist die Inzidenz bei 847, in Heringsdorf bei 391. In Greifswald selbst gibt der Kreis die Inzidenz mit 418 an, was 248 Infizierten entspricht. Insgesamt sind aktuell in Vorpommern-Greifswald 1542 Menschen mit dem Virus infiziert.

Von Philipp Schulz