Corona in der Kleinstadt: Wie eine Familie in Neukloster zum Gesprächsthema wurde

Neukloster

Corona macht auch vor den Kleinstädten in Mecklenburg-Vorpommern nicht Halt. Gerade dort sorgt das sich ausbreitende Virus nicht nur für Infizierungen, sondern auch für psychische Belastungen. Denn anders als in der Großstadt gibt es hier kaum Anonymität und schnell werden Betroffene zum Gesprächsthema.

Diese Erfahrung macht derzeit Familie Wolff aus Neukloster ( Nordwestmecklenburg). Seit der 68-jährige Hartmut Wolff Anfang April in eine Wismarer Klinik eingeliefert wurde, klagt seine Familie über zahlreiche Nachfragen und kritische Blicke.

Anzeige

Es ist der 20. März: Hartmut Wolff bekommt einen trockenen Husten. Der Rentner denkt sich nichts dabei, schließlich ist die rund 4000-Seelen-Stadt Neukloster bis zu diesem Zeitpunkt offiziell noch ohne Corona-Fall. Außerhalb des Ortes hat Wolff sich auch nicht aufgehalten. „Ich war höchstens mal einkaufen im Aldi.“ Andererseits haben er und seine Frau regelmäßig die zwei Kinder von Tochter Skadi beaufsichtigt – entgegen der Empfehlung zahlreicher öffentlicher Stellen.

Weitere OZ+ Artikel

Kein Virus zum Aussitzen

Der Zustand von Hartmut Wolff verschlechtert sich in den folgenden Tagen zusehends. „Ich hab nichts mehr Riechen und schmecken können. Später wirkte alles wie im Film. Für die zwei Meter im Flur habe ich gefühlte 15 Minuten gebraucht“, sagt Wolff, der bald nicht mal mehr die Kraft für längere Gespräche hatte. Ein Test beim Hausarzt bringt Gewissheit: Corona.

Wolff will das Virus eigentlich wie alle anderen bisherigen Infekte behandeln – mit Aussitzen. Doch seine zweite Tochter, die im Wismarer Krankenhaus arbeitet, bekniet ihren Vater schließlich, den Krankenwagen zu rufen. Er lenkt ein und wird am 2. April abgeholt.

Ein Beobachter der Szenerie: Neuklosters Bürgermeister Frank Meier. Dieser hat sein Büro schräg gegenüber vom Haus der Wolffs. „Die Einsatzkräfte sind aus dem Krankenwagen gestiegen und haben in aller Seelenruhe ihren Vollschutz angezogen. Da war mir klar, was los ist“, sagt Meier.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Eine wichtige Versorgungsquelle versiegt

Skadi Wolff, die bis dahin noch in engen Kontakt mit ihren Eltern stand, informiert das Getränkeland, ihren Arbeitgeber, über die Infizierung ihres Vaters. Das Unternehmen reagiert schnell und schließt die Filiale und damit eine wichtige Versorgungsquelle des Ortes noch am gleichen Tag – eine Poststelle samt Postbank-Filiale sind an das Geschäft angeschlossen. Unweigerlich bekommen die Bewohner des Ortes dies mit. Das Gerede beginnt.

Über alle Kommunikationskanäle – sowohl über Telefon, Whatsapp als auch Facebook – erhält die alleinerziehende Mutter zweier Kinder Nachrichten und Anrufe von Anwohnern. „Natürlich waren das viele Bekannte und Freunde, aber auch viele, mit denen ich sonst keinen Kontakt habe. Alle wollten etwas herauskriegen. Ich habe dann auf viele Nachrichten gar nicht mehr geantwortet“, sagt Wolff.

Zahlreiche Nachfragen

Richtig unwohl fühlt sich die Mutter, als ihre neunjährige Tochter mit einer Klassenkameradin ein Telefonat führt. „Sie wurde gefragt, ob das denn mit ihrem Opa stimme.“ Skadi Wolff hatte den Eindruck, dass manche Eltern ihre Kinder vorschicken, um an Informationen zu kommen. „Das finde ich einfach nur rücksichtslos“, sagt sie.

Der Hof am Haus von Skadi Wolff ist mit einem Gebüsch zur Straße abgetrennt. Wenn sie sich mit den Kindern dort aufhält, stellt sie zunehmend fest, dass Anwohner, die sie sonst freundlich grüßen, nicht mehr Hallo sagen, ihr ungewohnte Blicke zuwerfen und einen Bogen um ihre Familie machen.

„Mir ging es immer schlechter. Zum einen hatte ich die Sorge, dass ich meine Eltern nicht mehr wiedersehe, und zum anderen fühlten wir uns wie Zootiere, die begafft werden“, sagt Wolff aufgelöst. „Ich habe mir auch Vorwürfe gemacht, weil meine Eltern die Kinder bis zuletzt noch betreut hatten, wenn ich arbeiten gegangen bin.“ Am Abend, wenn Ruhe im Haus einkehrt, beginnt Skadi Wolff schließlich zu beten. „Ich habe das sonst nie gemacht, aber ich wusste nicht, wohin mit meinen Sorgen.“

Normale Entwicklungen in einer Kleinstadt ?

„Meine Tochter wurde von einigen Leuten für die Schließung des Marktes verantwortlich gemacht. Dabei bin ich doch der Kranke“, sagt Hartmut Wolff, den der Umgang der Anwohner mit seiner Familie schon im Krankenhaus große Sorgen bereitet. Bekommt er doch mit, wie sehr die Situation seine Tochter belastet. Er hätte sich gewünscht, dass die Leute sich direkt an ihn wenden. „Ich bin nicht verklemmt und hätte jedem eine Antwort gegeben.“

Für Bürgermeister Frank Meier ist diese Entwicklung nicht besonders überraschend. „Dass in solch einem Fall in einer Kleinstadt geredet wird, ist, denke ich, normal. Das hat auch nichts mit Bösartigkeit zu tun.“ Meier hat Verständnis dafür, dass es für die Familie eine unangenehme Situation ist. „Es wäre für jeden ungewohnt und schwer, plötzlich das Stadtgespräch zu sein. Neben den vielen Menschen, die ihre Hilfe anbieten, gibt es auch immer welche, die sensationslüstern sind.“

Wiedereröffnung und Heimkehr

Das Getränkeland hatte bis 6. April geschlossen. „Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben die Zeit genutzt, um alle Kontaktflächen zu säubern. Gleichzeitig haben wir abgewartet, ob es den Mitarbeitern weiterhin gut geht“, sagt Getränkeland-Prokurist Andreas Priester.

Hartmut Wolff konnte das Krankenhaus am 11. April wieder verlassen und befindet sich noch bis 24. April in häuslicher Quarantäne. Die Quarantäne für Tochter Skadi Wolff ist mittlerweile aufgehoben. Aufgrund der psychischen Belastung sei sie jedoch noch krankgeschrieben, sagt sie.

Laut Bürgermeister Meier sind in Neukloster derzeit drei Corona-Fälle offiziell bestätigt – neben Hartmut Wolff und einer weiteren Person war auch seine Frau erkrankt. Bei ihr verlief die Corona-Infektion jedoch glimpflich.

Lesen Sie auch:

Von Moritz Naumann