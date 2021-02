Seit ihrem gemeinsamen Konzert im Oktober 2020 im Rostocker „Moya“ waren Bad Penny, Jackbeat, Max Zeug und Five Men on the Rocks weiter kreativ. Neue Songs sind inzwischen entstanden.

Ola van Sander (l.) von Bad Penny und Hannes Pistor von Five Men on the Rocks. Die Bands Bad Penny, Jackbeat, Max Zeug und Five Men on the Rocks sind am 23. und 24. Oktober 2020 auf der Moya-Kulturbühne aufgetreten. Quelle: Ove Arscholl