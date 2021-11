Hannover

Über 18-Jährige können sich in Deutschland erneut mit einem mRNA-Impfstoff gegen Covid‑19 impfen lassen – in der Regel sechs Monate nach Verabreichen der letzten Dosis. Durch den Impfbooster wird der Schutz vor Infektion, schwerem Covid-19 und Tod infolge einer Delta-Infektion noch einmal deutlich erhöht. Die Frage ist: Wie schnell zeigt sich dieser Effekt?

In einer in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Untersuchung konnten Forschende bei den Probanden im Schnitt sieben Tage nach einem Booster mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer erste beobachtbare Effekte feststellen. In einer anderen Studie waren es hingegen im Mittel zwölf Tage.

Keine verlässliche Aussage möglich

Das Gute: In beiden Untersuchungen wurden wieder mehr neutralisierende und für den Impfschutz relevante Antikörper im Blut nachgewiesen. Berücksichtigt werden muss aber auch, dass die Immunantwort bei jedem und jeder unterschiedlich ausfällt.

Es kann also keine verlässliche Aussage darüber getroffen werden, zu welchem Zeitpunkt genau der Impfschutz nach der Booster-Impfung wie hoch ausfällt.

Von RND/Saskia Heinze